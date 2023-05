¿Quién es Ella Bucio, la atleta mexicana que se colgó un nuevo oro en la Copa del Mundo de Parkour?

Comparta este artículo

Montpellier, Francia.- La mexicana Ella Bucio se colgó la medalla de oro en la prueba de freestyle por segunda ocasión consecutiva, en la Copa del Mundo de Parkour organizado por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) que se realiza en Francia. La atleta superó esta vez a las representante de República Checa Adela Merkova y la competidora de Japón Hanao Yamamoto, logrando así revalidar su título en esta prueba.

Además de Ella Bucio también participaron los mexicanos Karen Juárez, Raquel Olson, Javier Rodríguez y Bárbara Guzmán, quienes avanzaron a las finales de speed y freestyle, pero finalmente fue Bucio la que alcanzó a colgarse la medalla. El año pasado Bucio hizo historia al convertirse en la primera campeona en de Parkour durante la primera edición de la Copa del Mundo que se disputó en Japón, también en la prueba de estilo libre.

Créditos: Twitter @COM_Mexico

Con una calificación de 26 puntos en su rutina fue la ganadora en este deporte que busca su aceptación como disciplina olímpica. Ella Bucio confirma así su dominio en este deporte por el que se decantó por encima de la gimnasia. Desde muy chica fue una entusiasta del deporte y fue la gimnasia la que la acercó y compitió a buen nivel en certámenes juveniles, pero fue en el Parkour donde encontró su verdadero amor por el deporte y se propuso en competir en diferentes campeonatos.

En una publicación en su cuenta de Instagram, tras competir por primera vez en la Copa del Mundo el año pasado, Bucio compartió que su camino no fue sencillo. Fue apenas en este año que comenzó a competir internacionalmente, pues no había contado el apoyo para solventar sus gastos. Como cualquier atleta en México no contó en ese entonces con los recursos suficientes para asistir a campeonatos internacionales por lo que se propuso trabajar para ahorrar y hacer el viaje.

Se desconoce si en esta ocasión volvió a tener el mismo inconveniente. Fuera de la escena deportiva a Ella Bucio se le conoce también como exparticipante del reality show 'Reto 4 Elementos' de la cadena Televisa. En el reality participó como parte del equipo Guerreros y donde demostró sus habilidades atléticas. También es doble de riesgo y ha participado en series de Netflix y telenovelas como 'Rosario Tijeras'. Es una deportista de toda la vida y también es aficionada de otros deportes como el tiro con arco.

Fuente: Tribuna