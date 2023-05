Liga de Expansión MX: Tras cambios desaparece Raya2; ¿qué otros equipos tendrían el mismo destino?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la Asamblea de Dueños del futbol mexicano se aprobaron diversas modificaciones a las competencias de la Liga MX y esto también incluyó a la Liga de Expansión MX, la cual nuevamente tendrá otro formato de competencia para el Apertura 2023 y con ello nuevos equipos. Estos cambios ya se cobraron su primera 'víctima', pues uno de los clubes de esa división ya desapareció oficialmente.

A partir del Apertura 2023, la Liga de Expansión MX se fusionará con la liga de la categoría Sub 20 con lo que se creará la Expansión Sub 23, eliminando así las anteriores ligas y que de acuerdo con el informe de la Liga MX, el objetivo de este cambio es para desarrollar el talento de los jóvenes y que con ello se fortalezcan los ingresos de la Liga de Expansión debido a que perderá el subsidio en la temporada 2025-2026.

Esto ya trajo como consecuencia que Monterrey anunciará la desaparición de su equipo filial en la Liga de Expansión Mx, Raya2. Así lo informó el club en un comunicado en donde agradeció el apoyo de los aficionados. "Informamos a nuestra afición y a los medios de comunicación que el club ha tomado la decisión de dar por terminado el proyecto del equipo Raya2 Expansión", escribieron en el documento donde informaron de la noticia.

Ahora, el equipo regio tomará parte de la nueva liga con un equipo Sub 23 como se estipula en donde sus jóvenes jugadores buscarán seguir desarrollando sus cualidades. "Agradecemos a nuestra afición el apoyo que dio a Raya2 Expansión durante los dos años en los que el equipo participó en la Liga de Expansión, así como a los futbolistas y cuerpos técnicos que participaron en el proyecto", agregaron.

En Raya2 todavía llegó a militar el delantero chileno Humberto 'Chupete' Suazo, pero el caso del equipo filial de Monterrey no sería el único, pues otros dos clubes tienen clubes similares. Es el caso de Pumas con Pumas Tabasco, por lo que si siguen el mismo camino que el equipo regio, podrían dar por terminado su club filial para participar igualmente con un conjunto Sub 23 en la nueva competencia.

Mismo caso sería el de Chivas que tiene actualmente a Tapatío, club que resultó campeón de la presente temporada tras vencer al Atlético Morelia y que ahora se enfrentará al Atlante en el campeón de campeones. El Guadalajara también podría tomar la decisión de eliminar el equipo para participar con un conjunto Sub 23.

