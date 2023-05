Will Smith rompe el silencio tras golpe de Marcell Ozuna en la cabeza y lanza fuertes acusaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El receptor de Los Angeles Dodgers, Will Smith, recordado también por haberle negado el saludo a Randy Arozarena durante el Clásico Mundial de Beisbol, recibió un fuerte golpe en la cabeza por un batazo de Marcell Ozuna durante el partido entre los angelinos y los Atlanta Braves cuando en un swing el dominicano lo golpeó en el casco situación que molestó al estadounidense a quien le reclamó.

Este altercado provocó que las bancas casi se vaciaran, mientras que Ozuna trató de disculparse explicando la situación, pero el estadounidense seguía molesto. Tras lo sucedido, Smith rompió el silenció e hizo fuertes acusaciones sobre el pelotero caribeño, pues consideró que aunque no lo hace apropósito, no es el único cátcher al que le hace algo parecido en la liga, situación que lo hizo enojar.

"Estoy molesto. Me golpeó muy fuerte en la cabeza con su bat. No es la primera vez que me lo hace. Se lo ha hecho a otros cátchers alrededor de la Liga", dijo Smith en palabras citadas por FOX. "Sentí que llegó a un punto en el que tenía que decir algo. Las cosas se calentaron un poco, es algo que no está haciendo a propósito, pero lo ha hecho lo suficiente como para arreglarlo", agregó el receptor de Dodgers.

Ya en el partido, Los Angeles Dodgers se impusieron 8-6 a los Atlanta Braves gracias en parte a un home run de Freddie Freeman, exjugador de braves, en la quinta que sirvió para dar la ventaja a los angelinos en un juego donde se repusieron de una desventaja de 4-0 desde la primera entrada en el primer juego de la serie y que continua este martes. J.D Martínez también fue parte importante de la remontada.

Con Acuña Jr y un home run de Rosario que llevó a Murphy y Ryley a firmar carreras comenzó el juego en favor de Atlanta, pero Martínez hizo un home run en la segunda y con otro más en la séptima con los que contribuyó a dar la vuelta al partido. Tras un triple de Peralta en la cuarta, también contribuyó en la pizarra. Evan Phillips fue el pitcher ganador, mientras que Charlie Morton cargó con la derrota.

Fuente. Tribuna