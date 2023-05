Carlos Salcedo, primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2023: "Es un sueño, sé lo que representa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El defensa Carlos Salcedo es el primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2023, luego de que este miércoles arribó a la Ciudad de México para reportar con el equipo celeste que esta semana comenzó su trabajo de pretemporada. El exfutbolista de FC Juárez dio sus primeras palabras a los medios de comunicación en donde expresó su ilusión por fichar en un equipo capitalino y se dijo conocedor de lo que representa el equipo.

“Es un sueño, no me la creo", dijo el futbolista en el Aeropuerto Internacional. "La verdad, sé lo que representa Cruz Azul. No me la creo, porque estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución. Sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en un equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple", dijo el futbolista que recordó su paso por los equipos de las principales ciudades del país como Guadalajara y Monterrey.

El defensa se dijo con muchas ganas de arrancar en su nuevo equipo. Salcedo compartió que no se veía de nueva cuenta en el futbol mexicano y pensaba en la MLS donde jugó con Toronto FC, pero debido a un problema que tuvo su esposa tuvo que regresar a México. Reconoció que con la llegada de Ricardo Ferretti a Cruz Azul hubo acercamientos desde hace tiempo y lo hizo motivarse con la posibilidad de jugar en la capital.

"Físicamente vengo muy bien y quiero esa revancha y hablarlo dentro del campo”, dijo motivado Carlos Salcedo quien ahora reportará en La Noria. Cruz Azul será su cuarto equipo en México luego de militar en Chivas, Tigres y FC Juárez y será el octavo en su carrera ya que en el extranjero también jugó en el Real Salt Lake City y Toronto FC de la MLS, Eintracht de Frankfurt y Fiorentina.

El equipo celeste ya inició sus trabajos de pretemporada y los jugadores presentaron sus exámenes médicos, mismos a los que se someterá el defensa mexicano. De acuerdo con el plan de pretemporada, viajarán a Ixtapa, Zihuatanejo para hacer trabajos de playa. Carlos Salcedo y Juan Escobar serán los últimos jugadores que reportarán, a falta de conocer si habrá más refuerzos.

Movimientos en Cruz Azul

Altas: Carlos Salcedo (FC Juárez).

Bajas: Michael Estrada (Toluca), Gonzalo Carneiro (Sion), Jaiber Jiménez, Ramiro Funes Mori, José 'Shaggy' Martínez.

Rumores: Radamel Falcao (Rayo Vallecano), Isco Alarcón (Sin equipo), Robert Morales (Cerro Porteño), Julián Quiñones (Atlas), Juan Dinneno (Pumas), Ronaldo Rivas (Caracas FC), Pedro Aquino (América).

Fuente: Tribuna