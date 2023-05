Javier Aguirre responde al supuesto interés del América; ¿el 'Vasco' volverá a dirigir en Liga MX?

Comparta este artículo

Mallorca, España.- Luego del anuncio oficial de la salida de Fernando Ortiz como director técnico del América tras la la eliminación en el Clausura 2023, han comenzado a surgir los nombres de los posibles candidatos para asumir el puesto en el Apertura 2023. El último en sumarse a la lista es el del mexicano Javier Aguirre, actual entrenador del Mallorca de España y el técnico más exitoso en el futbol del extranjero.

Aguirre ya dirigió en México a Pachuca donde su buen trabajo lo llevó a la Selección Mexicana y después a España y también en Monterrey, donde no le fue muy bien; sin embargo, sigue siendo considerado como el mejor y ha trascendido el rumor de un supuesto interés del América. Esta versión toma fuerza debido a que el 'Vasco' todavía no ha renovado con el Mallorca, pese a que salvó al equipo e hizo una buena temporada, lo que abre las puertas a otras posibilidades.

Sobre el interés del América, Aguirre fue cuestionado en conferencia de prensa y no aceptó que hubiera interés, pero tampoco lo negó. El entrenador del Mallorca prefirió evadir la pregunta y aseguró que se encuentra concentrado en disputar los últimos partidos de la Liga. "Me acaban de decir estos señores de comunicación del club que salió algo publicado y que me iban a preguntar. Ha sido la primera. Yo prefiero hablar del Valencia. Estoy preocupado por la imagen de Almería", dijo.

Créditos: Twitter @RCD_Mallorca

Aguirre dijo que prefiere centrarse en el club por lo que no habló del posible interés del América. "Necesito centrarme en el equipo, no gastar energía en otra cosa. Me preocupa el partido. No quiero ver a mi equipo irreconocible, como en Almería. Ese equipo desorganizado, sin ideas, con cambios. No hubo manera y el rival fue superior. Sientes que tu equipo no está, y espero entre hoy y mañana que nos centremos para dar una buena imagen para resarcirnos del último partido", agregó en palabras citadas por Marca.

Otros técnicos que podrían llegar a América

El entrenador uruguayo Diego Alonso es uno de los candidatos para dirigir a los azulcremas la próxima temporada, según la prensa uruguaya y es posiblemente la opción más avanzada hasta el momento, pero no es el único y también desde Sudamérica están interesados en el exentrenador de River Plate, Marcelo Gallardo. Uno de los directores técnicos más destacados que se encuentran libres en el mercado.

En cuanto al mercado mexicano, una de las opciones que han trascendido es la de André Jardine, entrenador del Atlético de San Luis, quien hizo un buen torneo llegando hasta la Liguilla y que complicó el camino del América en los Cuartos de Final. Aunque en este caso deberán pagar una cláusula de salida por el estratega brasileño, pues todavía tiene contrato con el club potosino.

Fuente: Tribuna