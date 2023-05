Natación: Desde OnlyFans a vender café, así buscan recursos los atletas mexicanos ante falta de apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La falta de apoyos a los atletas mexicanos de deportes acuáticos, derivado de los conflictos en la Federación Mexicana de Natación y que ha provocado que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) retire los apoyos a los deportistas, éstos se han visto en la necesidad de que buscar otras formas de financiar su preparación para las diferentes competencias que se acercan.

El caso más famoso y que ha acaparado la atención de la opinión pública es el del equipo de natación artística que recientemente obtuvo medallas en la Copa del Mundo de Egipto y que comenzó a vender trajes de baño con la intención de recaudar fondos para sus viajes y preparación. Actualmente el equipo anunció su tercera preventa con la que buscan seguir obteniendo dinero. Lamentablemente no es el único caso y los atletas han buscado otras formas de financiarse.

Diego Balleza, clavadista mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que terminó en el cuarto lugar, es uno de los otros afectados y para financiarse decidió probar suerte en la plataforma de contenido OnlyFans en donde el mexicano cobra 14 dólares mensuales por suscripción. En una entrevista con el periódico El Universal, Diego mencionó que al ver que no habría beca tomó esa decisión y que afortunadamente para su causa le va bien.

"La razón primaria fue lo económico, saber que no tenía beca y dije 'a ver'. Afortunadamente, me ha ido bien. Me fue muy bien. Como en toda plataforma digital, es mantener a los suscriptores con publicaciones", expresó el clavadista mexicano. Sus colegas en los deportes acuáticos también han diversificado sus actividades en busca de fondos como es el caso de Kevin Berlín, quien se propuso hacer un negocio de café.

Berlín, pareja de Diego en los clavados y con el que terminó en el cuarto lugar de Tokio, emprendió su negocio llamado 'Olimpiada Café'. "Lo hice para sostener los gastos del día. Los deportes acuáticos nos quedamos sin apoyo y, en mi caso, estoy emprendiendo este negocio familiar para recaudar fondos y acudir a competencias nacionales o internacionales", mencionó Berlín al mismo diario nacional y con lo que busca competir para poder llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por otra parte, las también clavadistas Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, quienes llegaron a pensar en subastar sus medallas olímpicas, también han buscado otras formas de seguir recaudando fondos. En su caso lo hacen dando conferencias en las que cuantan su historia de éxito en el deporte de alto rendimiento. Ambas también recibieron una propuesta de la Aerolínea Aeroméxico para poder viajar a Japón a la Copa del Mundo.

