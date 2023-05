Selección Mexicana Femenil Sub 20 busca su pase al Mundial: Rivales, lista de convocadas y calendario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil Sub 20 inicia su camino el Campeonato de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) que servirá como proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en el 2024. Será este jueves cuando las mexicanas arranquen en la fase de grupos del torneo que otorgará tres lugares al Mundial de la FIFA.

¿Quiénes son las jugadoras convocadas?

La lista de las seleccionadas mexicanas está compuesta por 21 jugadoras que fueron elegidas por la entrenadora Ana Galindo y que se compone de la siguiente manera. Porteras: Renatta Cota, Itzel Velasco (América), Carmen López (DKSC | EU). Defensas: Giselle Espinoza (Concorde Fire FC | EU), Michel Fong (Tijuana), Isabela Esquivias, Blanca Muñoz (León), Natalia Colin (Toluca), Ana Mendoza (Pumas).

Mediocampistas: Alexa Daniela Curiel, Alejandra Lomelí (Atlas), Alice Soto (Pachuca), Fátima Servín (Rayadas). Delanteras: Montserrat Saldívar (América), Paola García (Atlas), Valerie Vargas (Beach FC | EU), Mailin Orozco (Tijuana), Tatiana Flores (Real Oviedo | ESP), Silvana González (Atlético de San Luis), Maribel Flores y Hailey Gordon (Slammers FC Koge | DIN).

Créditos: Twitter @Miseleccionfem

¿Quiénes son las rivales del Tri Femenil?

México integra el Grupo B del Campeonato Femenil Sub 20 de la Concacaf, junto a la anfitriona República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica. El torneo contempla dos grupos y los dos mejores de cada uno avanzarán a las Semifinales. Las dos finalistas avanzarán de forma automática a la Copa del Mundo de la FIFA Sub 20, mientras que una tercera selección disputará su boleto en el partido por el tercer lugar.

En el Grupo A están integradas Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Panamá y en donde canadienses y estadounidenses lucen como las favoritas para avanzar. De este grupo saldrán las posibles rivales de México si es que logra superar la fase de grupos como una de las mejores. El torneo no tendrá mucho tiempo de duración, pues la final se disputará el próximo 3 de junio.

Hora y dónde ver México vs República Dominicana

México Sub 20 Femenil enfrentará a República Dominicana en su debut en el Campeonato Sub 20 de la Concacaf, que se disputará en el Estadio Panamericano de Santo Domingo y está pactado para este jueves 25 de mayo a las 16:00 horas tiempo del centro de México (15:00 horas, tiempo del pacífico) y contará una opción de transmisión a través de la señal de televisión de pago de ESPN y por streaming a través de Star Plus.

Fuente: Tribuna