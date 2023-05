Cambios en la F1: 'Checo' Pérez podría 'despedirse' de RedBull y llegar a esta escudería en 2024

Berlín, Alemania.- A unos días de llevarse a cabo el Gran Premio de Monaco, circuito donde el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez resultó en el primer sitio, la Fórmula 1 podría sufrir varios cambios durante la siguiente temporada y es que los rumores parece que cada vez toman más fuerza especialmente aquellos que afirman, el mexicano está buscando una nueva 'casa', lo que lo llevaría a despedirse de manera oficial de RedBull y sumarse a este equipo, donde buscará al igual que en esta temporada, ser campeón del automovilismo.

Para empezar, desde hace algunos días se ha rumorado que el heptacampeón Lewis Hamilton, está en pláticas para 'mudarse' de Mercedes a Ferrari, lo que llevaría al equipo alemán a tener una vacante que bien pudiera ser ocupada por el mexicano, permitiendo que Max Verstappen se quede como el único campeón en RedBull y con ello, los tres pilotos buscarían la hazaña de hacer a sus respectivas escuderías en las campeonas durante la siguiente temporada. Cabe destacar que no hay nada oficial al momento pero al parecer es ya un hecho.

'Checo' Pérez podría dejar RedBull. Foto: Twitter

En ese sentido, el portal alemán BenzInsider informó durante las primeras horas de este jueves 25 de mayo que 'Checo' Pérez es una de las fichas fuertes que tiene no solo para la siguiente temporada, ya que en caso de llegar a un acuerdo, el jalisciense tendría que renunciar al año de contrato que le queda con RedBull y con ello, llegar a Mercedes de manera inicial con un contrato que acapare la segunda mitad del 2023, es decir, los cambios serían a mediano plazo. Sobre esto, se recordó que 'Checo' no ha estado muy a gusto con RedBull y por ello, tomaría la oportunidad de un cambio de equipo.

Mientras se hacen oficiales los cambios en la Fórmula 1, pues basta decir además que el lugar de Hamilton sería ocupado por la posible salida de Carlos Sainz quien llegaría al actual equipo de 'Checo' Pérez, para comentaristas de Fox Sports todos los pilotos acabarían la temporada con sus respectivo equipos y con ello, las nuevas ‘alineaciones’ se verán efectuadas hasta el arranque de la temporada. Al respecto, también se ha recordado que Toto Wolff, director de Mercedes, adelantó el pasado mes de marzo que no haba tenido contacto con el mexicano, por lo que el posible cambio podría incluso no suceder.

'Checo' Pérez ocuparía el lugar de Hamilton en Mercedes

Es una completa tontería porque nunca he llamado a Sergio Pérez. Es un buen tipo y lo respeto, pero nunca he hablado con él y no he estado en contacto con otro piloto", dijo entonces.