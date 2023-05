Conor McGregor y 'Canelo' Álvarez, envueltos en 'guerra' de declaraciones; esto es lo que se han dicho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre John Ryder, el pelador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, se propuso la posibilidad de pelear con el mexicano e incluso aseguró que podría ganarle, pues según su análisis, en tono de burla, había notado como se movía ante los zurdos por lo que cree que puede derrotarlo en una pelea si es que algún día se realizaba.

"Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que va a la baja. Pelearía con Canelo sin ningún maldito problema", dijo McGregor para el canal Seconds Out Boxing hace unos días. 'Canelo' todavía no estaba enterado de lo que había dicho el peleador irlandés, pero tras su participación en la develación de su estatua en el museo de cera por fin respondió.

El boxeador mexicano primero justificó que no había visto las redes sociales, pero una vez que le explicaron que había expresado el excampeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC), aseguró que: “A McGregor le gano con una mano en la espalda”. Esto no pasó desapercibido por el irlandés, quien utilizó su cuenta de Twitter para arremeter nuevamente contra el 'Canelo' y esta vez con algunos insultos de por medio.

“Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te vencería SIN MANOS, no lo olvides”, escribió McGregor en su cuenta de Twitter, aunque después pareció haberse arrepentido, pues más tarde ya no se encontró la publicación en su time line. Álvarez se mantiene enfocado en su pelea del próximo mes de semestre, la cual será su segunda pelea del año y que todavía no cuenta con rival definido, pero insiste en buscar un nuevo combate con Bivol.

“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso”, confirmó Álvarez en palabras citadas por El Universal. Por otra parte, ilusionó a sus fanáticos una vez más, pues no descartó la posibilidad de pelear de nueva cuenta en México, incluso mencionó que el siguiente escenario podría ser el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

“En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca”, dijo el pugilista mexicano. quien todavía se dio la oportunidad de responder si el cantante mexicano Luis Miguel ha sido opción para cantar el Himno en alguna de su peleas. “Es complicado con todo esto para Luis Miguel, pero no hay que descartarlo”, respondió.

