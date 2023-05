¿Randy Arozarena con Rays y la selección en México? El pelotero se confiesa y revela algunos detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Randy Arozarena fue al sensación de la novena mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol y es uno de los peloteros destacados en al actual temporada de los Tampa Bay Rays que tuvieron un inicio arrasador y ahora tiene una nueva meta, pues le interesa la posibilidad de jugar de nueva cuenta en México, esta vez con su equipo de la Major League Baseball (MLB) en una serie similar como la que vivieron los Padres y Giants.

El beisbolista cubano-mexicano cree que el tener una serie en México sería una buena manera de agradecer el apoyo de la gente por su apoyo. “Yo pienso que ahora, por la actuación que yo tuve en el Clásico Mundial, pensaba que ojalá pusieran una serie de Tampa Bay y otro equipo en México, para yo ir y que la gente me vea de más cerca y disfrute de los grandes juegos que Tampa hace, de mi persona en general y yo poder compartir con todos los fanáticos que no pudieron ir al Clásico", dijo Randy en conferencia de prensa.

El éxito de la México City Series de este año ha colocado al país como un destino factible temporada a temporada y ahora ya se vislumbra una nueva serie de temporada regular en el 2024 y también posiblemente en el 2025 por lo que Arozarena espera en que su equipo pueda ser tomado en cuenta para compartir con al gente del país. "La verdad sería una serie muy bonita y me sentiría muy feliz de poder jugar en México”, mencionó.

Pero esa no sería la única manera de poder compartir con el público mexicano, pues el jugador de Tampa Bay también reveló que podría presentarse con la Selección Mexicana. En este caso recordó que los jugadores consideraron reunirse nuevamente cuando terminaran su temporada de Grandes Ligas para realizar una gira por el país y así agradecer a los fanáticos que estuvieron apoyando en el Clásico Mundial de Biesbol.

“Nosotros dijimos que nos íbamos a reunir cuando se acabara la temporada y poder compartir con la gente que nos apoyó en el Clásico Mundial y realizar una gira por todo México”, reveló Randy que también ha recibido grandes muestras de apoyo durante la actual temporada, aún a la distancia, situación que lo ha motivado en este presente en su carrera.

“Es increíble el apoyo que me han dado todos los mexicanos, cada vez que salgo a un campo, siempre me sacan la bandera, todos los mexicanos me apoyan, me gritan y me dan felicidad. Quiero sentir ese gran apoyo cuando yo regrese a México, pero a la distancia se siente bien lindo que te reconozcan y te apoyen. En el Clásico vivimos momentos muy lindos donde todo mundo apoyó y la verdad es increíble lo que siente”, agregó.

