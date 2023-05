¿Red Bull vuelve a ignorar a 'Checo' Pérez? Aseguran que cambios serán en beneficio de Verstappen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque tanto Sergio 'Checo' Pérez como Max Verstappen están dominando esta temporada de la Fórmula 1, la escudería Red Bull Racing tiene claro quien es el piloto principal y una vez más han mostrado su absoluto apoyo al piloto neerlandés quien es el vigente campeón y el líder actual de al competencia. En este caso, así lo dejó ver una nueva entrevista concedida por el asesor del equipo austríaco Helmut Marko.

En palabras para Formel1, Marko no descartó la posibilidad de modificar el RB19, si es que Max Verstappen así lo considera, por lo que cualquier cambio que se haga será en función de cumplir con las necesidades del piloto neerlandés y al parece, sin tomar en cuenta las del mexicano que también ha destacado. El asesor del 'toro rojo' dijo que por ahora Max está a gusto con el automóvil.

"Satisfecho en general casi nunca es el caso. Pero el coche está más o menos como a él le gusta", mencionó Marko quien no descarta la posibilidad de cambiar. "También existe esta cooperación por parte de los ingenieros de carrera. Está funcionando cada vez mejor. Y también si hay un pequeño cambio, también será en interés de Max", expresó el asesor del equipo de Red Bull Racing.

Créditos: Twitter @SChecoPerez

Mientras tanto, este día se realizaron ya las segundas prácticas libres en donde 'Checo' Pérez terminó en la séptima posición. Para el mexicano sirvió para realizar pruebas de aerodinámica para el equipo. Aunque no terminó en una mala posición comenzó de forma complicada debido al tráfico en la pista; sin embargo, continuó trabajando para buscar quedar en una mejor posición que finalmente alcanzó. El primer puesto fue para su compañero de equipo Max Verstappen. Mañana será la calificación.

Fernando Alonso se molesta con Sergio Pérez

El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso terminó molesto en la primera práctica del Gran Premio de Mónaco, luego de que 'Checo' Pérez no le permitiera avanzar a placer. "Estos chicos son increíbles, increíbles", dijo por radio para lanzar después la advertencia de regresar lo mismo a los pilotos de Red Bull. "Y no me importa, me quedaré en el medio de la línea de la trazada en mis vueltas lentas", mencionó

¿Cuándo es el Gran Premio de Mónaco?

Después de la suspensión obligada del Gran Premio de Italia por las inundaciones en la región de Emilia-Romagna, la Fórmula 1 regresa este 28 de mayo por lo que el mexicano Sergio Pérez volverá a la pista para el Gran Premio de Mónaco y se correrá en el Circuito urbano de Montecarlo. La carrera está pactada para las 07:00 horas, tiempo del centro de México (08:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna