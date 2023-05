¿Sebastián Córdova podría ser castigado tras quejarse del arbitraje en la Final de ida contra Chivas?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se disputó la Final de ida entre Tigres y Chivas en el Estadio Universitario, en donde no hubo goles y el resultado terminó 0-0, pero sí hubo polémicas. El partido tuvo varias decisiones del silbante Fernando Guerrero, que para los analistas arbitrales no fueron bien valoradas. Los aficionados de los felinos terminaron molestos, pero no fueron los únicos que se sintieron afectados y esta sensación se extendió a los jugadores.

En particular a Sebastián Córdova, uno de los jugadores más importantes de Tigres en la Fase Final del torneo, y quien a través de su cuenta de Twitter expresó su molestia por una falta que le cometieron en la recta final del partido y que pudo haber significado una tarjeta roja para el equipo tapatío. Fue una falta ocurrida en el minuto 82 cuando Alejandro Mayorga se barrió sobre la pierna del mediocampista en una acción donde va con los tachones por delante.

El silbante decidió sacar la tarjeta amarilla, pero la duda quedó en si era roja. En su cuenta de Twitter el exárbitro Felipe Ramos Rizo cuestionó la jugada junto a un video donde se aprecia la acción en la repetición, misma publicación que retomó Córdova y cuestionó: "Increíble que no revisen el VAR". Desafortunadamente para el jugador esto le podría traer consecuencias con la Comisión Disciplinaria.

Durante el torneo la Comisión Disciplinaria realizó dos castigos ante cuestionamientos arbitrales, los antecedentes son contra León por sus publicaciones de Twitter en el partido contra América y otra más contra Ricardo Ferretti quien cuestionó el tema de las tarjetas amarillas para determinar suspensión por acumulación. En ambos casos se argumentó que los equipos transgredieron los Artículos 1 y 3 del Apéndice I 'De las Declaraciones Públicas' del Reglamento de Sanciones de la FMF.

En dicho reglamento, la Comisión explicó que "prohíbe realizar declaraciones que impliquen daño, menosprecio, difamación o agravio a la FMF, Clubes, Jugadores, integrantes del Cuerpo Técnico, Árbitros, Directivos, Oficiales, y/o cualquier otro afiliado a la FMF", por lo que si se valora de la misma manera, el jugador podría recibir una multa por parte del organismo como ocurrió anteriormente.

El partido de vuelta de la Final del torneo Clausura 2023 se realizará el próximo domingo con Chivas recibiendo a Tigres en el Estadio Akron de Guadalajara con el marcador global 0-0. Este duelo comenzará a las 19:35 horas, tiempo del centro de México (18:35 horas, tiempo del pacífico). En este caso el partido por el título también será transmitido a través de la señal de televisión abierta de Televisa por el canal 2 y el canal 7 de TV Azteca, así como por la televisora de paga TUDN y por streaming a través de VIX plus y Chivas TV.

