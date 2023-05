Simeone, el faro que alumbra al Atlético de Madrid.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrenador argentino llegó al club que le vio triunfar como jugador en un momento crítico, cuando el equipo rojiblanco estaba más cerca de pelear por la permanencia que por los títulos o las competiciones europeas.

Desde entonces, ha cambiado radicalmente la historia del Atlético de Madrid, devolviéndolo a la élite del fútbol continental. De hecho, cada temporada que empieza, los momios de fútbol sitúan al Atlético de Madrid como uno de los favoritos para luchar por los trofeos en juego.

El club ha crecido en todos los aspectos en estos once años. Ya no se fichan jugadores de segunda fila que no ilusionan a la afición. Ahora son muchos los futbolistas de primer nivel mundial que eligen vestir la camiseta del conjunto colchonero, aunque eso suponga renunciar a cobrar más en otros gigantes de Europa.

Probablemente, esta haya sido la temporada más difícil para el técnico argentino desde que llegó. Un comienzo de campaña decepcionante en el que ni los resultados ni el juego acompañaban. Tras el parón del Mundial, el esfuerzo y el sacrificio de toda la plantilla se vieron recompensados con la recuperación del buen nivel, que les ha permitido luchar por el segundo puesto de la Liga Santander.

Simeone no se conforma con lo conseguido y quiere seguir haciendo historia con el Atlético de Madrid. Su objetivo es pelear por la Liga Santander y llegar lejos en Champions y Copa del Rey.

Para ello, cuenta con el apoyo incondicional de la afición, que es un pilar fundamental en este ascenso del club. Sin su aliento y su pasión, el Atlético de Madrid no sería el equipo tan admirado que es en todo el mundo.

El Atleti es un club que se ha forjado a base de esfuerzo, sacrificio y humildad, y que nunca deja de luchar hasta el final. Por eso, su lema es: "Nunca dejes de creer".