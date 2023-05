¡Titán hace historia! Es el segundo luchador mexicano en llegar a una Final de The Best of Super Jr

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- En una gran noche (en Japón) para la lucha libre mexicana, Titán hizo historia al convertirse en el segundo luchador en la historia de México en llegar a la Final de un torneo The Best Of Super Jr organizado por la empresa japonesa New Japan Pro Wrestling (NJPW) y uno de los más importantes que reúne a los mejores luchadores de menos cien kilogramos en el mundo. El gladiador mexicano ahora enfrentará en el duelo definitivo a Master Wato.

El Yoyogi 2nd Gymnasium fue testigo de la gran lucha del representante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) Titán, quien sorprendió con su gran lucha aérea y sus importantes castigos que sorprendieron a los aficionados nipones, más cuando El Desperado, rival del mexicano en Semifinales, era el favorito y fue derrotado en una destacada lucha que fue la estelar de la gran cartelera que se presentó.

Titán hizo sufrir a su rival y fue finalmente con la llave Inmortal que definió la lucha para inscribir su nombre en la historia del pancracio mexicano a nivel internacional, pero el camino del gladiador del CMLL no fue sencillo, pues primero tuvo que quedar entre los dos mejores del Bloque A donde terminó segundo lugar con 12 puntos y una marca de 6-3 tras enfrentar a varios de lso mejores luchadores de la división.

En su bloque se enfrentó a Mike Bailey, Lio Rush, Hiromu Takahashi, Taiji Ishijmori, TJP, SHO, Douki, Kushida y Ryusuke Taguchi. Mientras que Master Wato, terminó en el sefundo pueto del Bloque B con 14 puntos y una marca de 7-2 y en donde enfrentó a El Desperado, YOH, Robbie Eagles, Francesco Akira, Clark Connors, Dan Moloney, Kevin Knight, Yoshinobu Kanemaru y Bushi.

Resultados del resto de la Cartelera:

En la primera lucha Robbie Eagles y Kosei Fujita vencieron a Clark Connors y Gedo. Después Great-O-Khan y Aaron Henare derrotaron a Toru Yano y Tomoaki Honma. Más tarde TJP, Francesco Akira y Dan Moloney se impusieron a KUSHIDA, Kevin Knight y Ryusuke Taguchi. En la siguiente lucha Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, YOH y Lio Rush derrotaron a Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo.

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii vencieron a Shota Umino, Oskar Leube y Oleg Boltin y en la lucha preliminar a las semifinales Sanada, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI. La lucha final de The Best of Super Jr, será el próximo 28 de mayo.

