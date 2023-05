Cristiano Ronaldo terminará la temporada sin títulos con Al Nassr; ¿qué sigue para el portugués?

Comparta este artículo

Dammam, Arabia Saudita.- Aunque Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita con la aspiración de levantar algunos títulos más en su carrera, esto no será así, al menos en esta primera mitad de 2023, pues su equipo Al Nassr perdió toda posibilidad de ganar la liga de saudí, luego de sumar un nuevo empate, esta vez a un gol contra el Al Ittifaq a falta de un partido por culminar el torneo que ya tiene como campeón al Al Ittihad.

Al Nassr llegó con la obligación de ganar su partido debido a que solo estaba a tres puntos de distancia de Al Ittihad y un triunfo le garantizaba pelear el título hasta la última fecha. Por eso buscaron anotar desde el primer tiempo y Luiz Gustavo tuvo la primera oportunidad que se fue por un lado. Cristiano tuvo la siguiente con un remate de larga distancia que se fue desviao y el primer tiempo no se fue sin gol, pero del equipo local.

Al minuto 42, Al Ittifaq anotó por conducto de Youssouf Niakaté que recibió un pase en el centro del área, mismo que culminó con un remate potente de pierna izquierda. Pero el tiempo no jugó en contra del Al Nassr ya que en la segunda parte llegó rápido el gol del empate con un remate de pierna izquierda de Luiz Gustavo que con parte interna venció al portero luego de un balón retrasado con toda la ventaja.

Desde el 55' empezaron a buscar el gol de la remontada que estuvieron cerca de concretar con un remate de Conan que pegó en el poste. El tiempo fue avanzando y la desesperación comenzó a jugar contra Cristiano Ronaldo y Al Nassr. Luiz Gustavo había marcado el gol necesario al 79', pero fue anulado por un fuera de lugar marcado desde el VAR por lo que el partido terminó empatado a un gol. Este resultado se combinó con el triunfo de Al Ittihad que los proclamó campeones.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene firmado un contrato por dos años con Al Nassr por lo que todavía le resta un año y medio. Pese a esto los rumores respecto a una posible salida han sido constantes. Principalmente es la prensa española la que especula con esa posibilidad y hasta lo han colocado como parte del Real Madrid en un puesto de embajador del club. Por otra parte también han trascendido rumores sobre ofertas de la liga inglesa.

Todo apunta a que se mantendrá en el equipo la siguiente campaña, pues además de los tres títulos que se disputan en el campeonato local, como segundo lugar avanza a la Champions League asiática y será otro campeonato que podrán jugar el próximo año.

Fuente. Tribuna