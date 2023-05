Seth Rollins gana el World Heavyweight Championship; ¿quiénes han ganado este cinturón en WWE y WCW?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El luchador estadounidense Seth Rollins se proclamó campeón del World Heavyweight Championship durante el evento de WWE Night Of Champions que se realiza este sábado en Arabia Saudita. Rollins se impuso en su lucha contra AJ Styles y con ello inscribió su nombre como uno de los campeones de este tradicional campeonato que vuelve a formar parte de la empresa.

El World Heavyweight Championship es un cinturón con mucha historia dentro de la lucha libre estadounidense y fue este día que regresó como parte de los campeonatos luego de diez años de ausencia gracias a la petición de los aficionados. El título era emblema de la World Championship Wrestling (WCW) precursora de lo que hoy es la WWE por lo que se decidió quitar este título en el año 2013, pero bajo la dirección de Triple H regresó.

En la historia son varios destacados luchadores los que han llevado el cinturón que tradicionalmente destaca por su diseño en predominante dorado. Desde que comenzó su disputa en la National Wrestling Alliance (NWA) hasta que una de las empresas que la componían se separó para crear la WCW y llevarse el título consigo, fue uno de los más preciados en la lucha libre estadounidense y que ha tenido varios campeones.

¿Quiénes han ganado el World Heavyweight Championship?

Contando desde 1993 en la era WCW el primero en portarlo fue Ric Flair, quien fue el que más veces lo obtuvo con ocho, después está Hulk Hogan quien lo ganó en seis ocasiones, pero a diferencia de Flair lo retuvo por más tiempo. Sting lo ganó en seis ocasiones, mientras que Booker T y Kevin Nash, lo consiguieron en cinco. Randy Savage y Jeff Jarret, lo ganaron cuatro veces, mientras que Diamond Dallas Page lo obtuvo en tres.

Con dos títulos está Lex Luger, The Giant, The Rock, Sid Vicious, Bret Hart y Chris Jericho. Mientras que con uno fueron Goldberg, Ron Simmons, Scott Cteiner, David Arquette, Vince Russo, Kurt Angle y Chris Benoit. En la WWE se comenzó a disputar en el 2002 y hasta el 2013 cuando fue retirado tal y como se le conocía. El primero en ganarlo fue Triple H quien es el segundo luchador con más reinados con cinco.

Arriba de él está Edge que lo ganó en siete ocasiones, en el tercer puesto están igualados en cuatro Batista y Randy Orton, con tres reinados se encuentran CM Punk, Chris Jericho, The Undertaker y John Cena. Mientras que con dos figuran Rey Mysterio, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Christian, The Big Show, Alberto del Río. En tanto quienes lo ganaron una vez fueron Sheamus, Chris Benoit, King Booker, Danyel Bryan, Mark Henry, Goldberg, Kurt Angle, Jack Swagger, Kane, The Great Khali y Shawn Michaels.

