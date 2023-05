Tigres: Nahuel Guzmán lanza contundente mensaje previo a la Final de vuelta contra las Chivas

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Previo al partido por la Final de vuelta de la Liga MX entre las Chivas y Tigres, Nahuel Guzmán dirigió unas palabras para los aficionados que estuvieron presentes en la última práctica del equipo que fue a puertas abiertas en el Estadio Universitario antes del viaje a Guadalajara y en donde tuvo la oportunidad de tomar el micrófono. En su oportunidad ante los aficionados, el argentino mandó un contundente mensaje.

Luego de la sanción de Sebastián Córdova por quejarse sobre una decisión arbitral en el partido de ida que le costó una multa económica. Nahuel fue precavido y sin aludir a nada mandó un contundente mensaje dirigido para sus aficionados respecto a la llegada de Tigres a la Final y las posibilidades que tienen y que ellos pueden controlar en el campo. “Hay dos cosas que podemos controlar nada más, la alegría de la gente, el festejo y esto, la pelota", mencionó.

El portero pidió a la afición no caer en provocaciones y agradeció por el apoyo a quienes confiaron en ellos luego de una temporada complicada donde padecieron tres cambios de entrenador y tras una Liguilla complicada que arrancaron desde la repesca lograron llegar hasta la Final. "Adentro de la cancha podemos controlar esto nada más, no caigamos en provocaciones, no nos dejemos engañar por nada, vamos a dejar el corazón, a dejar la piel, una vez más muchas gracias a los que confiaron.

"A los que no confiaron también y a los que no nos querían ver en esta parte del campeonato también. Estamos una vez más aquí molestando. Vamos a ir por el título ¡carajo!”, agregó animado Guzmán. “Les agradecemos una vez más por esta fiesta, por este encuentro de volver a vernos, somos esto, somos ustedes, una vez más nos toca ir a buscarlo afuera, nos toca dejar la piel para traer lo que sentimos que nos corresponde", dijo.

El partido de vuelta de la Final del torneo Clausura 2023 se realizará este domingo con Chivas recibiendo a Tigres en el Estadio Akron de Guadalajara con el marcador global 0-0. Este duelo comenzará a las 19:35 horas, tiempo del centro de México (18:35 horas, tiempo del pacífico). En este caso el partido por el título también será transmitido a través de la señal de televisión abierta de Televisa por el canal 2 y el canal 7 de TV Azteca, así como por la televisora de paga TUDN y por streaming a través de VIX plus y Chivas TV.

Los boletos para el partido ya están agotados por lo que se espera un lleno total en el Estadio Akron. Salvo la baja por lesión d Carlos Cisneros, ambos clubes cuentan con sus planteles completos para este encuentro. Chivas cuenta con 12 títulos actualmente y va por su estrella 13, el último campeonato conseguido fue en el Clausura 2017, mientras que Tigres busca su octavo título ya que al momento suma siete títulos en su historia.

Fuente: Tribuna