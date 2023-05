¿Todavía hay boletos para la Final de vuelta del Clausura 2023 entre Chivas y Tigres en el Akron?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego del empate sin goles en el Estadio Universitario, las Chivas y Tigres deberán definir al nuevo campeón de la Liga MX en el partido de vuelta en el Estadio Akron, mismo que ha generado altas expectativas entre los aficionados que se volcaron en busca de un boleto desde las 0:00 horas de este sábado, cuando comenzó la venta general de boletos para el partido más importante de la temporada.

Desde que se revelaron las fechas de la Final, Chivas anunció una preventa exclusiva para sus abonados y la mayoría de boletos se pusieron a la venta en ese momento, en tanto que una parte se puso a la venta general en las primeras horas de este sábado. Cabe destacar que no hubo venta en taquillas. A través de la página de boleto móvil comenzó la venta que provocó la saturación de la web y dificultades para la compra.

Pero solo unos cuantos pudieron adquirir sus entradas, pues en solo una hora se agotaron los boletos puestos en venta, lo que garantiza un lleno total para el partido. Tras anunciar que terminó la venta, algunos aficionados se pronunciaron molestos debido a que acusaron que ya no había boletos desde que ingresaron a pocos minutos por lo que pusieron en duda si en realidad hubo boletos a la venta.

Acusan a 'Chaton' Enríquez de revendedor

Luego de que se terminaron los boletos rápidamente, comenzó la reventa con precios bastante elevados en diversas páginas de internet. Ante la proliferación de esta práctica, en Chivas pidieron no caer en manos de los revendedores, pero lo que sorprendió más tarde es que fue un exjugador del Guadalajara el que fue exhibido por este tipo de prácticas, así lo reveló un usuario con una captura de pantalla.

El 'Chatón' Enríquez, publicó en una historia la venta de boletos para la Final, después un usuario exhibió los mensajes de los costos que ofrecía el exfutbolista. El exmediocampista puso boletos a la venta que iban desde los 25 mil pesos hasta los 35 mil, en diferentes zonas: lateral, premier y VIP. Ante esto fueron revelados sus mensajes, pero Enríquez no se quedó callado y todavía respondió a las críticas.

El jugador respondió a los internautas con frases como: "Aún me quedan si no véanlo en su casa" o en otra publicación comentó: "Si cuando era jugador me valía madres su opinión imagínate ahorita! Soy mil veces pero de lo que creen! Buenas noches! Arriba las chivas, la doble moral y la reventa", escribió el exjugador.

Fuente: Tribuna