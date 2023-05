Alexa Moreno gana oro en Campeonato Panamericano; México irá con equipo completo a Santiago 2023

Comparta este artículo

Medellín, Colombia.- La gimnasta Alexa Moreno puso en alto el nombre de México en su regreso a las competencias internacionales, pues consiguió la medalla de oro en la prueba de salto durante el Campeonato Panamericano de Gimnasia que se desarrolló en Medellín. Pero no fue la única mexicana que sobresalió, pues junto a la atleta olímpica también se subió al podio su compatriota Natalia Escalera con lo que hicieron el 1-3.

Alexa Moreno logró el primer lugar de la competición con un puntaje de 13.700 con lo que superó a la competidora estadounidense Joscelyn Roberson, quien logró una puntuación de 13.383. Mientras que en el tercer lugar quedó la también mexicana Natalia Escalera quien se colgó la medalla de bronce con una puntuación de 13.316 con lo que brillaron las gimnastas mexicanas que se preparan para sus próximas competencias.

A través de su cuenta de Twitter, Alexa mostró su satisfacción con el resultado en donde destacó su regreso luego de haberse ausentado por las cirugías a las que tuvo que someterse, tras su participación en Tokio 2020. La gimansta mexicana cree que todavía no alcanza el nivel deseado, pero confía en conseguirlo próximamente. “Wow, es una locura estar de vuelta en un escenario internacional, en serio lo extrañaba.

"Me queda mucho camino por delante aún para alcanzar el nivel que se requiere hoy en día, pero creo que voy por buen camino. Fue una excelente competencia para el equipo, el objetivo principal se ha logrado y saber que aún puedo llegar a estar en un buen ranking es muy motivante”, escribió Alexa quien también destacó el trabajo del equipo mexicano de gimnasia que en general dio buenos resultados en Colombia.

"Me da felicidad el haber tenido la oportunidad de estar en un podio panamericano y además compartirlo con una de mis compañeras. Me esforzaré para ser mejor en las futuras competencias en las que pueda participar. Muchas gracias por el apoyo y las felicitaciones”, agregó. El Campeonato Panamericano de Gimansia otorgó otros buenos resultados también para la mexicana Natalia Escalera.

Además de haberse llevado el bronce en salto, concluyó en el segundo lugar del All Around y con ello se quedó con la medalla de plata. Con los resultados obtenidos en el Campeonato Panamericano, México irá con equipo completo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile que se disputarán este 2023, además también clasificaron para el Mundial que se desarrollará en Amberes.

