'Checo' Pérez tiene carrera de pesadilla en el Gran Premio de Mónaco: "No nos puede volver a pasar"

Montecarlo, Mónaco.- El piloto mexicano, Sergio 'Checo' Pérez tuvo una fin de semana de pesadilla que terminó con una mala posición en el Gran Premio de Mónaco. Todo comenzó a complicarse desde la clasificación, donde tuvo un accidente en la pista que lo obligó a largar en el último lugar por lo que de inicio lucía complicado que lograra colarse entre los primeros lugares, pese a todo el mexicano fue haciendo su esfuerzo.

En las primeras vueltas parecía llevar buen ritmo y logró avanzar algunos puestos, pero en la vuelta 35 un nuevo incidente lo obligó a entrar a pits. 'Checo' buscó superar a Kevin Magnussen, pero su cálculos no fueron correctos por lo que golpeó el auto y un trozo de su alerón delantero se desprendió. Con esto perdió las posiciones ganadas y se fue hasta el puesto 19, en ese momento perdió toda oportunidad de hacer algo importante, pues ya no se pudo reponer.

Créditos: Twitter @F1

Aunque para Pérez los circuitos callejeros son su fuerte y en la previa mencionó que la lluvia podría ayudarlo, al final no fue así, pues aún con el clima le fue imposible conseguir un buen resultado en una carrera que consideró que perdió desde la clasificación y asumió su responsabilidad. “Un día que perdimos todo ayer con mi error y no hubo nada que hacer. Todo como lo esperábamos, no podíamos pasar y bueno, también un desastre la carrera", dijo 'Checo' en declaraciones recogidas por FOX Sports.

"Cada vez fue peor el fin de semana, aunque hubiéramos hecho una carrera perfecta no alcanzaba para puntuar, todo lo perdí en este sábado. Es mi primer error importante en el año, reconocerlo. Hoy pagamos el precio de mi actuación de ayer", se lamentó el mexicano que ahora deberá pensar en el siguiente Gran Premio en Barcelona con la sensación de no volver repetir lo ocurrido. "No puede pasarnos esto otra vez en el año, fue muy costoso", dijo.

En contraste, su compañero de Red Bull, Max Verstappen se quedó con el primer puesto con un tiempo de 1:48:51.980 en una carrera donde el neerlandés aprovechó la pole position para no ceder terreno y su estrategia de no cambiar neumáticos le funcionó para tener una buena ventaja sobre Fernando Alonso de Aston Martin que terminó en el segundo lugar de la carrera con 27.921 segundos más.

En el tercer puesto quedó ubicado Esteban Ocon de Alpine y el el top diez lo completaron Lewis Hamilton y George Russel de Mercedes. Charles Leclerc de Ferrari, Pierre Gasley de Alpine, Carlos Sainz de Ferrari, Lando Norris de McLaren y Oscar Piastri también de McLaren.

Fuente: Tribuna