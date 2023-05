Roland Garros: Marta Kostyuk niega saludo a Aryna Sabalenka y la reacción del público sorprende a ambas

Comparta este artículo

París, Francia.- La polémica llegó en la jornada inaugural de Roland Garros, luego de la victoria de Aryna Sabalenka sobre Marta Kostyuk por parciales de 6-3 y 6-2, pero por algo totalmente ajeno al resultado y al evento deportivo, pues todo se suscitó al final del encuentro cuando ambas tenistas se disponían a retirarse y en donde la costumbre dicta saludar al juez y al rival en turno tras el evento, algo que no ocurrió en esta ocasión.

La tenista ucraniana Marta Kostyuk fue saludar a la jueza en turno para después pasar de largo a Aryna Sabalenka que se disponía a estrecharle la mano. Esto provocó un sonoro abucheo por parte del público que confundió a las dos tenistas. Sabalenka, totalmente desconcertada preguntó a la grada si era contra ella y tras recibir la negativa se inclinó ante los asistentes para despedirse de ellos.

Más tarde la que mostró su confusión fue Kostyuk quien se dijo sorprendida por la reacción del público en su contra y es que la tenista ha decidido no estrechar la mano de los tenistas rusos o bielorrusos debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. “Debo decir que no me le esperaba. Honestamente, la gente debería estar avergonzada", dijo en conferencia de prensa y en palabras recogidas por la agencia AP.

“En un principio, creía que me abucheaban a mí”, mencionó por su parte Sabalenka ante los medios. “Quedé algo confundida, no sabía qué hacer", pero después entendió lo que pasaba. "Lo interpretaron como una falta de respeto hacia mí”, dijo la tenista número dos del mundo que también se muestra preocupada cuando se enfrenta a los tenistas de Ucrania entendiendo el contexto delicado del conflicto.

“Juegas contra una ucraniana y no sabes qué puede pasar. No sabes si la gente te va a apoyar o no. Yo estaba inquieta si la gente iba a estar en mi contra, y no me gusta cuando la gente están tan en mi contra”, dijo la tenista quien recordó que los deportistas son ajenos al conflicto y que es un tema que está fuera de sus posibilidades.

“Nadie en este mundo, deportistas rusos o bielorrusos, apoyan la guerra. Nadie. ¿Cómo vamos a apoyarla. ¿Por qué tenemos estar diciendo estas cosas? Es como uno más uno es dos. Desde luego que estamos en contra de la guerra. Si pudiéramos afectar la guerra, pararla, lo haríamos. Pero, desafortunadamente, no es algo que está bajo nuestro control”, recordó.

