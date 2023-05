¿Carlos Vela a la Liga MX? El jugador revela si jugaría en el futbol mexicano en algún momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero Carlos Vela, quien actualmente juega para Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS), nunca ha jugado en la Liga MX debido a que desde muy joven salió al futbol del extranjero. Justo después de ganar el Mundial Sub 17 con la Selección Mexicana, los clubes de Europa se interesaron en él y fue el Arsenal quien lo llevó para terminar de formarlo en las divisiones inferiores y después lo debutó en Primera División.

Desde entonces pasó por varios clubes de España y fue en la Real Sociedad donde se consolidó, pero cuando anunció su salida del equipo su siguiente destino fue el futbol de Estados Unidos. Desde entonces siempre ha quedado la duda sobre si en algún momento jugaría en la Liga MX. Esta semana disputará la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf y fue cuestionado sobre si jugaría en algún momento en México.

Carlos Vela aceptó que no descarta la posibilidad de participar en la Liga MX en algún punto de su carrera. “Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar (en México), ahora estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción, decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México", dijo el delantero del club angelino.

Vela aseguró que lo que le interesa para decidir o no ir a cierto equipo es en dónde puede seguir disfrutando de su carrera. "No pienso en quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol”, agregó Vela en la conferencia de prensa previa a la ida de la Final de la Concachampions que jugarán contra el León de México.

No se siente favorito

Los Angeles FC y León llegan a la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf en situaciones distintas. Por un lado los mexicanos vienen de un periodo largo de inactividad, tras quedar eliminados de la Liga MX. Mientras que los estadounidenses siguen todavía en competencia del torneo regular. Pese a esto, Carlos Vela descartó que su equipo sea el favorito para llevarse el trofeo.

“Presión ninguna, yo creo es un premio a todo el trabajo que hemos realizado en la Concachampions y que nos ha puesto en una situación muy buena de pelear por un título, tampoco creo que haya favoritos, los dos merecemos optar por el título. El que juegue mejor, el que cuide los detalles, el no cometer errores, el aprovechar cualquier cosa, será quien se lo lleve. Esperamos que nosotros podamos ser quienes ganen el título”, declaró.

