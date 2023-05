¿Kylian Mbappé dice adiós al Real Madrid? El delantero del PSG revela su futuro tras título en Francia

Comparta este artículo

París, Francia.- Luego del fracaso en la Champions League, la permanencia de varios jugadores del París Saint-Germain se puso en duda. Ante esto comenzaron los rumores de que sus figuras como el delantero Kylian Mbappé podrían salir del equipo francés y entre los posibles destinos del delantero se señaló al Real Madrid, club que ha sido el más interesado en sumarlo a su plantel y que no parece ser del disgusto del atacante.

Los rumores aumentaron debido a un reporte de prensa desde París, donde se aseguraba que el jugador estaría repensando su futuro y ya no consideraría permanecer mucho tiempo en el club por lo que no haría válida una cláusula con la que puede activar una renovación hasta el 2025 y por lo tanto no estaría en el club parisino más allá del 2024 cuando vence su actual contrato por lo que podría cambiar de equipo.

Según información de L'Equipe, el delantero tiene un plazo para decidir si usar la cláusula de renovación o no, esto es hasta el próximo 31 de julio. No obstante, el mismo rotativo francés menciona que existe confianza en el PSG de que el jugador decida renovar y así seguir vinculado al club en el 2025 y finalmente parece que el jugador ya lo decidió así, pues ya habló sobre su futuro y si se mantendrá en el club.

Mbappé seguirá en el PSG al menos una temporada más, así lo reveló el jugador que no mencionó esa supuesta cláusula que lo podría vincular hasta el 2025. “Estamos muy contentos. Estamos muy orgullosos de formar parte del equipo que ayudó al PSG a entrar en la historia. Estoy contento, tengo contrato, la temporada que viene estaré aquí y seré muy feliz”, declaró el francés durante un evento en el que se premió a los mejor de la temporada en la Ligue 1.

Este año, Mbappé ayudó al equipo a coronarse campeón y convertirse en el club más ganador en la historia de Francia. También impuso nuevos récords de goleo tanto para el club como en la liga y aunque todavía no acaba el campeonato todo parece que también será el campeón de goleo. Pero el atacante francés también se dio el tiempo de reconocer al club Lens que luchó por el título hasta la recta final.

“Me gustaría dar las gracias a todos los jugadores, los del Lens han hecho una temporada magnífica”, dijo el jugador durante la gala donde también reconoció a su compañero de equipo Lionel Messi, quien este año podría dejar al equipo. “Me gustaría felicitar a Jonathan David y Leo (Messi), que me ayudó mucho. Es un privilegio jugar con futbolistas así en el PSG", declaró.

