¿Cuánto dinero ganará 'Canelo' Álvarez en su regreso al ring contra el inglés John Ryder en México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez es uno de los atletas más exitosos del país y recientemente fue ubicado en el top cinco de los deportistas mejor pagados del 2023, según el último informe de la revista Forbes, percibe 110 millones de dólares, que lo colocan solo por debajo del basquetbolista LeBron James y los futbolistas Kylian Mbappé, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este fin de semana tendrá su primera pelea del año, luego de su cirugía en la muñeca y lo hará en una función en México en el estado de Jalisco, de donde es originario, contra el peleador británico John Ryder. Un combate que se realizará en el Estadio Akron y por el que no cobrará la misma cantidad a lo que está acostumbrado, según lo revelado por el promotor Eddie Hearn en una entrevista antes de la pelea.

“Es increíble, porque me afectó a mí”, bromeó Eddie Hearn, de Matchroom Boxing a la agencia de noticias AP, pero reconoció el esfuerzo que hizo el mexicano para poder bajar sus pretensiones y volver a pelear en territorio mexicano. “Realmente creo que es grandioso. Saúl tiene mucho dinero, entonces es un factor, aún así es inusual. No he visto muchos boxeadores que se llevarían menos por pelear en casa”, mencionó.

Créditos: Twitter @Canelo

De acuerdo con el diario Marca el mexicano cobra al menos una bolsa garantizada de 10 millones de dólares por pelea, sin incluir otros aspectos como bonos e ingresos extras por otras cuestiones, por lo que para la pelea en México será menos de lo que recibiría en otra situación, también porque las entradas para la función se cobran en pesos con unos estándares más abajo de los que se podrán pagar dólares.

El mexicano puso en taquilla boletos a precios populares con cantidades desde los 350 pesos, un precio accesible para el público, pero que casi de inmediato se agotaron tras la venta que fue a partir del 21 de marzo, ahora aún quedan algunas localidades, pero con precios más elevados que en algunos casos llegan a los 50 mil pesos, por lo que también recibiría menos dinero por este concepto.

¿Cuándo pelea 'Canelo' vs Ryder?

Saúl Álvarez enfrentará a John Ryder en una función que se realizará en el Estadio Akron, casa de las Chivas, este sábado 6 de mayo a las 22:00 horas, tiempo del centro de México (21:00 horas, tiempo del pacífico). La pelea se podrá ver en diferentes cadenas de televisión. En señal abierta será a través del canal 7 de TV Azteca, el canal 5 de Televisa, en la señal de pago de ESPN y en pago por evento a través de DAZN.

Fuente: Tribuna