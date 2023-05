¿Lionel Messi se aleja del Barcelona? El motivo que impediría el regreso del delantero argentino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lionel Messi acaba de ser campeón una vez más el pasado fin de semana, pero su participación en la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain (PSG) está por terminar y hasta ahora su futuro sigue en el aire. El Barcelona se apuntaba como una de las grandes posibilidades del delantero para continuar su carrera, pero ahora parece que han disminuido en estos últimos días y todo esto es debido a un motivo.

El Barcelona todavía no recibe el 'ok' a su plan de viabilidad financiera que les permitirá cumplir con el fair play en este sentido y con ello, tendrán también el permiso para fichar, pero hasta ahora no ha sido aprobado y el tiempo comienza a agotarse. Según los periódicos españoles Mundo Deportivo y Sport, Messi quiere garantías en cuanto a su futuro, pero en estos omentos todavía el club blaugrana no se las puede dar.

En cambio, la oferta del Al Hilal de Arabia Saudita es de momento la más formal y sólida en cuanto a cuestión económica. Su acuerdo contemplaría dos años de contrato con opción a uno más y un monto anual de 500 millones de euros por año, una cifra muy alta que podría ascender todavía más si es que se añaden otros pagos por primas o premios por lo que podría alcanzar la histórica cifra de 600 millones de euros al año, según reveló hace algunas semanas L'Equipe.

La otra oferta que podría convencerlo es la del Inter de Miami, que hace unas semanas prometió ir con todo por el futbolista campeón del mundo y hasta ahora David Beckham ya hizo una visita a la práctica del PSG y el comisionado de la liga, Don Garber, reveló su intención para ayudar a cerrar el fichaje de Messi en la Major League Soccer (MLS). En el horizonte no se observan más propuestas para el delantero argentino.

"Dependemos de lo que quiera él": Xavi

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, volvió a hablar en conferencia de prensa sobre el interés del club y reiteró su deseo de contar con Lionel Messi. "Todos los culés estamos de acuerdo que Messi se merece una despedida, un homenaje, vamos a ver. Messi es historia del club, no sabemos si vendrá o no, pero es el mejor futbolista de la historia y se merece también una despedida", dijo citado por la agencia EFE.

"A Messi lo queremos todos, pero eso no significa que vendrá ni que no. Es el mejor de la historia y del Barça, depende mucho de lo que quiera hacer él”, dijo el entrenador del Barcelona que esta temporada volvió a levantar un título de Liga en España. Habrá que esperar en los próximos días si la Liga por fin da el visto bueno para que Barcelona pueda fichar y si el argentino decide en regresar.

