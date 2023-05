Revelan nuevo testimonio de presunta víctima de Dani Alves: "Me hizo ponerme de rodillas delante de él"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exfutbolista de Pumas, Dani Alves sigue recluido en una cárcel de Barcelona acusado de una denuncia de agresión sexual a una joven al interior de una discoteca durante la noche del 30 al 31 de diciembre. La víctima presentó la acusación formal el pasado 2 de enero y desde entonces la investigación en contra del brasileño se mantiene en curso con pruebas y testimonios que son evaluados por las autoridades.

La defensa del exfutbolista ha buscado que se lleve su proceso fuera de la cárcel, pero la justicia catalana se la ha negado ante el riesgo de fuga que representa. Mientras tanto, la joven afectada ha revelado nuevas declaraciones al programa 'En Boca de Todos' de la televisión española en donde confirmó las versiones que se han manejado en la prensa española sobre sus declaraciones ante la justicia.

Además, dio algunos detalles de la desafortunada noche que pasó en la discoteca y en donde dijo haberse negado en todo momento, contrario a las declaraciones de Alves, quien insistió en que su relación fue consensuada. "Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy?'. Y yo: 'No'. Me dijo: 'Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet'. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos.

Créditos: Internet

"Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato", declaró. También explicó que el jugador le hacía señas para que se fueran, pero dijo desconocer a dónde la llevaba. "Él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'No sé si voy'. Y me dijo, 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está'. "Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo", dijo.

"En ese momento dije: 'Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de la discoteca'. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos", continuó la chica quien después relató cómo se dio el abuso dentro del sanitario al que la llevó.

"Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí. Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él", contó la joven quien dijo tener imágenes del momento que la siguen atormentando.

Fuente: Tribuna