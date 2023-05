Sorprenden a Daniil Medvedev en Roland Garros y cae ante Thiago Syboth, 172 del ranking mundial

Comparta este artículo

París, Francia.- Roland Garros ofreció este martes la primera gran sorpresa del torneo, pues el tenista ruso Daniil Medvedev, reciente campeón del torneo de Roma y quien lucía como principal favorito para ganar este certamen, cayó de forma increíble ante el tenista brasileño Thiago Syboth, quien entró al cuadro principal, tras ganar varias fases clasificatorias y que está ubicado en el número 172 del ranking mundial.

En juego que concluyó en cuatro horas y 15 minutos, el joven tenista consiguió la gran hazaña de avanzar a la segunda ronda con parciales de 7-6 (5), 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-4 en el que fue su debut en el segundo Grand Slam de su carrera y también su primera vez en Roland Garros por lo que este triunfo es de un sabor especial para el atleta que no había jugado en un torneo de tal magnitud desde el año 2020.

El brasileño desgastó al ruso a lo largo del encuentro y al final fue quien se llevó los aplausos del público que se dio cita en la cancha del Philippe-Chartier. Al final del encuentro Syboth explicó como fue su estrategia para imponerse ante uno de los mejores tenistas de la actualidad: "Solo quería obtener ángulos, tratar de llegar a la red tanto como sea posible, tratar de usar mi derecha contra la suya y funcionó bastante bien", dijo en entrevista para los medios oficiales del torneo.

Pese a la sorpresa, para Medvedev no es la primera vez que cae en primera ronda en Roland Garros, pues esta es ya la quinta ocasión que sucede. Para Thiago ha sido un largo camino el llegar a esta instancia, pues se encuentra en el main draw luego de sus triunfos en la clasificación ante Antoine Bellier, Ricardas Berankis y Dominik Koepfer. Al final el brasileño no daba crédito por lo sucedido.

"He visto jugar a Daniil durante toda mi carrera juvenil y hasta hoy. Siempre soñé con jugar en esta cancha, enfrentarme a este tipo de jugadores. En mis mejores sueños, Los he vencido, así que es un sueño hecho realidad. Un día para recordar: “Realmente no tengo palabras para describir lo que sentí cuando gané el partido. Estaba súper feliz. Definitivamente fue el día más feliz de mi vida”, mencionó.

