Hernán Crespo y un director técnico argentino más en la mira del América para el Apertura 2023

Ciudad de México.- El América continúa su búsqueda de un nuevo entrenador para el torneo Apertura 2023 y luego de la negativa de sus principales opciones, Javier Aguirre y Diego Alonso, el tiempo apremia en el club azulcrema que espera reportar la próxima semana para comenzar su pretemporada. Ahora buscan candidatos en Sudamérica donde hay nombres fuertes disponibles en el mercado.

De acuerdo con información de FOX Sports, las Águilas han sondeado el entorno de Hernán Crespo con el fin de conocer sus pretenciones económicas y en caso de estar entre sus posibilidades, considerarlo como candidato para dirigir al equipo; sin embargo, esta parte sería un impedimento para su llegada, pues según dicha información cobraría cerca de 3.5 millones de dólares por temporada, algo que no podrían pagar.

Crespo dirige actualmente al Al Duhail de Qatar y es uno de los entrenadores con mejor proyección originarios de Sudamérica, pues ha cosechado varios éxitos. Comenzó dirigiendo al Modena de Italia y después llegó a Banfield en Argentina, más tarde dirigió a Defensa y Justicia y finalmente a Sao Paulo antes de salir del continente. En su palmarés cuenta con una Copa Sudamericana, un Campeonato Paulista, una Liga de Qatar, una Copa de la Corona de Qatar y una Copa de las Estrellas.

El otro técnico en el que se han interesado es el también argentino Ricardo Gareca, experimentado estratega que ha desempeñado su labor en la liga argentina, colombiana, peruana y brasileña y que tomó el mando de Perú en donde es bien recordado gracias a su buen trabajo que le sirvió para regresarlos a una Copa del Mundo, lo que provocó que se revalorizara en el mercado.

El caso del exentrenador del combinado peruano es similar al de Crespo, pues también tiene uno de lso sueldos más altos del continente y además deberá negociar con Vélez Sarsfield lo que complicará aún más su llegada. En tanto que en el mercado nacional se especuló con el interés en André Jardine quien ya se pronunció sobre la supuesta llegada al club y negó conocer esa posibilidad.

"Con respecto al interés de América, incluso vi algunos comentarios, pero América no tuvo contacto conmigo ni con mis abogados. Como no tengo ningún representante, puedo decir que no hubo conversación ni consulta, porque eso me habría llegado directamente a mí, y no fue así", dijo en una entrevista para UOL Esporte por lo que también podría descartarse su llegada y ahora seguirá la búsqueda.

