José Mourinho y la marca que podría igualar si logra ganar la UEFA Europa League con la AS Roma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El entrenador portugués José Mourinho busca sumar un nuevo trofeo de la Unión Europea de Futbol Asociación (UEFA) a sus vitrinas cuando la Roma se enfrente a Sevilla en la final de la Europa League y además esta vez podría igualar un par de marcas en el segundo torneo de clubes más importante del continente. Y es que el estratega podría alcanzar a Giovanni Trapattoni.

Mourinho ya ganó dos veces el trofeo, primero con el Porto en el 2003 cuando venció al Celtic y después con el Manchester United en el 2017 cuando derrotó al Ajax por 2-0 en la final de Estocolmo, por lo que de ganar en Budapest con la Roma ante el Sevilla, sumaría su tercer título igualando a Giovanni Trapattoni como el segundo técnico más ganador de la competencia. Además, también se convertiría en el primer técnico que ha ganado el título con tres clubes diferentes.

Cabe destacar que José Mourinho tiene un cien por ciento de efectividad en finales UEFA, pues ha disputado Champions League, Europa League y Conferencia League y en todas ha ganado. Con Porto en la 2002-2003 en Europa League y repitió después en Champions. Con el Inter también en Liga de Campeones en la 2009-2010, siguió con Manchester United en Europa en la 2016-2017 y la Conference League con la Roma en la 2021-2022.

Créditos: Twitter @OfficialASRoma

Pero el título no será fácil para 'Mou' que enfrenta al máximo ganador del torneo; sin embargo, el técnico se muestra confiado de que la historia no importa en este tipo de partidos. "La historia no gana partidos en absoluto. Miras las finales del Real Madrid y piensas que el Real Madrid gana todas las finales. Miras al Sevilla y dices que el Sevilla gana todas las finales. Pero la realidad es que la historia no gana partidos.

"La superstición es algo que no me gusta, así que no considero la superstición ni siquiera como un factor", dijo el técnico en una entrevista con el portal oficial de la UEFA. "Es una nueva final. Es una nueva historia. Ellos tienen experiencia de haber estado allí. Nosotros tenemos experiencia porque estuvimos (en una final europea) hace muy poco, estuvimos (allí) la temporada pasada. Así que no hay problema, sólo quiero jugar", agregó.

¿A qué hora y dónde ver la Final de la Europa League?

El Sevilla de España y la Roma de Italia se enfrentarán en la Final de la Europa League en el Estadio Puskas Arena de Budapest, Hungría este miércoles 31 de mayo. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México (12:00 horas, tiempo del pacífico) y contará con una sola opción de transmisión a través de la señal de paga de ESPN, así como por la señal de streaming de Star plus.

Fuente: Tribuna