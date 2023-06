Luto en el futbol mexicano: Fallece Alejandro Izquierdo, leyenda de Tigres en los años setentas

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- No todo es felicidad para los Tigres que recientemente se coronaron campeones del futbol mexicano, pues este miércoles recibieron una mala noticia. Y es que falleció el exfutbolista Alejandro Izquierdo a los 68 de edad, una de las leyendas del cuadro felino que formó parte del club en las década de los setentas y principios de los ochentas y que estuvo en los primeros logros de la institución.

A través de un comunicado en las redes sociales, los Tigres informaron del fallecimiento de su leyenda. "Hoy se fue uno de nuestros históricos, dos veces Campeón de Liga con Tigres, y que formó parte del primer ascenso. Abrazo hasta el cielo, Alejandro Izquierdo", se lee el post en su cuenta de Twitter. Los aficionados reaccionaron lamentando la noticia y expresaron sus condolencias en los comentarios.

Alejandro Izquierdo llegó a Tigres con 18 años procedente de las fuerzas básicas del Atlante, pero no llegó al club de primera división, sino que se unió cuando todavía pertenecían a la segunda categoría del futbol mexicano desde donde comenzó a forjar su leyenda a ser uno de los jugadores titulares del equipo que logró el ascenso a la máxima categoría en un partido memorable ante la Universidad de Guadalajara.

Se desempeñó primero como extremo y después ocupó la posición de lateral, le apodaron el 'Chueco' y en su palmarés acumuló los primeros títulos del club con dos de liga y uno de copa, además del de segunda división por lo que fue por mucho tiempo el futbolista de Tigres con más títulos. En su carrera con el club solo anotó un gol y permaneció en el equipo hasta la temporada 1984-1985.

Pese a que apenas tenía 29 años cuando terminó su etapa con Tigres, su fidelidad al equipo le impidió jugar en otro club. "Me retiré a los 29 años, no entré en los planes de Manuel Lapuente y yo estaba aferrado a seguir con Tigres. La verdad no me interesaba jugar con otro equipo. Como no fui tomado en cuenta, preferí retirarme y comenzar a trabajar en otras cosas", dijo el exfutbolista mexicano en una entrevista para una publicación universitaria y que fue citada por Once Diario.

