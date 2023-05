'Águila de oro': América rinde homenaje a Henry Martín tras 'aplastar' en juego amistoso a Alebrijes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al mero estilo del 'Odiame más', el Club América no se ha conformado con haber obtenido el pase directo a la Liguilla, sino que además de cara a la fase final del Clausura 2023, durante un partido amistoso logró vencer siete goles a cero a los Alebrijes de Oaxaca, algo por lo que el Estudio Azteca 'estalló de júbilo' pues además de tal resultado, se rindió un homenaje a Henry Martín, jugador que se convierte en el máximo goleador al llevar el esférico al fondo de la red en un total de 14 ocasiones.

Cabe destacar que esta es la primera vez que el centrodelantero del equipo de Coapa consigue tal título, motivo por el cual la escuadra 'azul crema' comandada por Fernando Ortiz, usó el medio tiempo para celebrar tal hazaña y con ello, hacer partícipe a toda la afición, los que dicho sea de paso, ya mostraban júbilo por el marcador que acabó por cimbrar varias veces al coloso de Santa Úrsula.

El primer tanto llegó gracias al desempeño del homenajeado; sin embargo, fue gracias a que se marcó un penal a favor de la escuadra americanista. Más tarde, haría lo propio Carlos Cano, dejando un momento de calma, ya que fue hasta el minuto 76 cuando cayó el tercer gol de parte de Patricio Salas. Personalidades como Brian Rodríguez y Salvador Reyes se sumaron a esta ola de profesionales del balompié que permitieron al América celebrar la subida del marcador.

Honor a quien honor merece

Como era de esperase, uno de los momentos claves de la noche, además del triunfo 7-0 del América, fue el homenaje a Martín a quien el equipo de Coapa le reconoció los 14 goles que lleva durante el Clausura 2023. El audio del Estadio Azteca rápidamente se enfocó en decir: "Con orgullo celebramos tu campeonato de goleo y que te haya metido en la historia del club al ser parte del Top 10 de goleadores históricos"; no obstante, para varios internautas fue un homenaje ‘raquítico’ que pudo haber dado para más.

Diego Ramírez entregó a Henry Martín una placa conmemorativa y con ello, se dispuso a hacer la 'vuelta olímpica' para que los aficionados se enfocaran en corear su nombre. Acto seguido, el juego regresó a la normalidad y el momento de gloria había acabado. Sin embargo, para muchos no queda duda que Martín se encuentra en el mejor momento de su carrera aunque para él pesaron más las comparaciones que s han hecho de su persona con otros jugadores, especialmente aquellos que han pasado por la Selección.

Foto: Twitter

Así explotó la 'Bomba'

Al término del encuentro, Henry Martín se reunió con la prensa a quienes les dejó claro su descontento por las constantes comparaciones que se hacen de él con Santi Giménez; no obstante, no mencionó su nombre como tal pero no hacía falta pues remarcó: "Todo es comparar a uno con otro, que si uno anota, que quién es mejor… Ya cansa eso, deberíamos unirnos como país para apoyar, dejemos de buscar el pero y el porqué de las cosas y apoyemos… No hay que pensar en amarillismo, en el momento que todos apoyemos a la Selección, podemos ir para adelante".

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna