'Chucky' Lozano se convierte en el primer mexicano en ganar la Serie A; ¿cuántos lo intentaron?

Ciudad de México.- Alargaron mucho la celebración que ya estaba cantada desde hace tiempo, pero por fin el Napoli se convirtió en campeón de Italia después de una larga espera de 33 años, cuando Diego Armando Maradona era jugador del equipo napolitano, y con ello también hicieron historia para el futbol mexicano, ya que Hirving 'Chucky' Lozano se convirtió en el primer jugador de México en ser campeón de la Liga de Italia.

Con esto también, se completa el número de mexicanos campeones en las cinco grandes ligas de Europa: Inglaterra, con 'Chicharito' en el Manchester United; España, con Rafael Márquez y Hugo Sánchez en Barcelona y Real Madrid; Alemania, con Ricardo Osorio y Pavel Pardo en Stuttgart; Francia, con Rafa nuevamente con el Mónaco y finalmente en Italia con el 'Chucky' en el Napoli que cumplió con ese pendiente.

Créditos: Twitter @sscnapoli

Pero antes del 'Chucky' hubo otros jugadores mexicanos en el futbol italiano que no lograron la misma suerte. Miguel Layún fichó con Atalanta en el 2009, pero no tuvo la actividad esperada y su equipo tampoco pudo competir por el título ante los gigantes del país, en ese entonces no era el equipo que hoy en día ha sorprendido por lo que el lateral mexicano no pudo disputar el título. Después llegó el turno de Carlos Salcedo con la Fiorentina.

El equipo violeta tampoco estuvo a la altura para competir ante los grandes por la liga y el mexicano padeció para adaptarse por lo que su estancia no fue muy larga. Rafael Márquez llegó al Hellas Verona en su último club en Europa, donde destacó, pero su equipo solo tenía aspiraciones de salvación. Héctor Moreno llegó a la Roma en la temporada 2017-2018, por fin un mexicano llegó a un equipo que podría ser contendiente, pero el equipo capitalino se fue rezagando y al final terminó en el tercer lugar del campeonato donde el defensa disputó apenas cinco juegos.

Finalmente llegó el 'Chucky' Lozano tras su gran éxito en el PSV y como una de las figuras. En Napoli ha jugado 153 partidos en todas las competencias y ha marcado 30 goles y dado 17 asistencias. Esta temporada del campeonato contribuyó con tres anotaciones y tres pases de gol en una temporada histórica para su equipo que culmina con el campeonato.

Fuente: Tribuna