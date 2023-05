'Canelo' Álvarez y John Ryder superan la báscula; así será la cartelera completa en Guadalajara

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Saúl 'Canelo' Álvarez y John Ryder se vieron las caras por última vez previo a la pelea de este sábado, durante la ceremonia de pesaje en donde ambos lograron superar la báscula al cumplir con el peso de la categoría super mediana en las 168 libras, por lo que todo quedó listo para que se realice el combate entre ambos en el Estadio Akron donde el mexicano volverá a pelear ante su público.

La ceremonia se realizó en el Teatro Degollado de Guadalajara al que asistió una gran cantidad de público y donde el mexicano pesó 167.5 libras, en tanto que el británico marcó las 168 libras. Este aspecto previo a la función no estuvo excento de espectáculo, pues el 'Canelo' fue recibido al son de mariachi y ante los gritos de los mexicanos para apoyarlo lo que agradeció tras el evento.

Saúl Álvarez expondrá sus títulos de los super medianos ante John Ryder en una función que se realizará en el Estadio Akron, casa de las Chivas, este sábado 6 de mayo a las 22:00 horas, tiempo del centro de México (21:00 horas, tiempo del pacífico). La pelea se podrá ver en diferentes cadenas de televisión. En señal abierta será a través del canal 7 de TV Azteca, el canal 5 de Televisa, en la señal de pago de ESPN y en pago por evento a través de DAZN.

La cartelera completa también fue revelada y en ella habrá diez peleas además de la del mexicano contra Ryder en donde expondrá sus diferentes títulos, pero no será la única de este tipo ya que antes Julio César 'Rey' Martínez (campeón) se enfrentará a Ronal Batista en una pelea por el título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Previo a ese encuentro Gabriel Gollaz Valenzuela se mide a Steve Spark en peso superligero.

Nathan Devon Rodríguez enfrentará a Alexander Mejía en peso pluma. Oleksandr Gvozdyk se medirá a Ricards Bolotniks en una pelea pactada en peso supermedio. Mientras que Bek Nurmaganbet combatirá ante Argenis España en peso supermedio. Lawrence King vs Elio Germán Rafael en superwelter. Johansen Álvarez Suárez vs Johan Rodríguez Arreguín en superpluma.

Abilkhan Amankul vs Jesús Moroyoqui Palomares en peso medio. Carlos Emiliano Rojo vs Fabián Trejo Rivera en superwelter y Jesús Larios vs. Alejandro Curiel en peso pluma completan la cartelera de este 6 de mayo en uno de los eventos más epserados por los mexicanos en el 2023.

