Newcastle descarta el fichaje de Cristiano Ronaldo por este importante motivo; ¿qué otra opción tiene?

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Los últimos rumores de la prensa internacional apuntaban a que Cristiano Ronaldo podría estar buscando su salida del Al Nassr, club con el que tiene contrato hasta 2025. Las razones que apuntarían a tomar esta decisión van desde la adaptación al país como los últimos fracasos deportivos del equipo, por lo que apuntaría a regresar al futbol de Europa y como jugador tenía una posibilidad.

Según la prensa inglesa el delantero portugués podría llegar al Newcastle, club inglés de capital saudí y al que también se vinculaba con el brasileño Neymar, más ahora cuando los rumores sobre su salida también eran muy fuertes; sin embargo, las nuevas declaraciones del técnico del equipo parecen descartar esa posibilidad y todo debido a un importante motivo: el alto sueldo de ambos futbolistas.

Créditos: @NUFC

De acuerdo con Eddie Howes, técnico del Newcastle, al equipo le sería imposible cubrir los sueldos de los futbolistas, tampoco sus traspasos. “No podríamos acercarnos a esos jugadores, ya que son los mejores del mundo. Nunca vamos a estar en condiciones de pagar esos traspasos y esos sueldos", expresó el estratega en conferencia de prensa por lo que al parecer las 'Urracas' no serán el destino de Cristiano Ronaldo.

"Tenemos que buscarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden llegar a ser”, agregó en conferencia de prensa en entrenador que esta campaña ha destacado. Con la puerta del Newcastle prácticamente cerrada, a Cristiano solo le queda por el momento una posibilidad conocida para volver al Viejo Continente y es a través del Real Madrid de España, club en el que militó varios años de su carrera.

Pero en este caso, su regreso no sería como futbolista, sino como embajador del equipo, puesto que han ocupado algunos exjugadores. No obstante, el delantero luso buscaría regresar pero todavía con la posibilidad de tener actividad en los terrenos de juego. En este caso no tiene ofertas conocidas por lo que tendría que esperar o permanecer en el futbol asiático hasta cumplir su contrato.

Fuente: Tribuna