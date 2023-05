Queens League: Exfutbolista de la Liga MX Femenil ahora busca triunfar en la liga de Gerard Piqué

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Queens League es la liga de futbol femenil de la Kings League, el torneo organizado por Gerard Piqué y el streamer español Ibai Llanos. Este torneo ha sido un rotundo éxito. En su primer torneo marcó una media de medio millón de espectadores por jornada repartidos en todas partes del mundo, lo que supone un interés mayor por esta liga que por las competencias profesionales de futbol.

Este concepto tiene como principal característica la transmisión a través de la plataforma Twich, así como la participación directa de streamers famosos que fungen como dueños de los equipos y que tienen entre sus filas a exjugadores profesionales. Otra de las características de esta competencia es el estilo de juego, por ejemplo el saque inicial que ha llamado la atención donde todos los jugadores parten de su portería hacia la mitad del campo.

Ahora, este mismo éxito lo buscará replicar con el campeonato para mujeres que comenzó desde este fin de semana y que tendrá sus próximos partidos los sábados. En total serán 11 jornadas y las mejores ocho escuadras participarán en un playoff. Entre los streamers dueños de los equipos están dos mexicanos: Rivers y Juan Guarnizo; sin embargo también habrá una jugadora que tuvo participación en la Liga MX Femenil.

La exfutbolista de Tigres Femenil, Stefani Ferrer es una de las protagonistas de la Queens League, pues firmó para el equipo de las Jijjantas, así lo revelaron en su cuenta de Twitter. “¡Stefany Ferrer es fichada! Procedente el Angel City FC, de la NWSL de Estados Unidos, Stefany será nuestra jugadora 12. Muchas ganas de verte defendiendo la camiseta de Jijantas FC”, escribieron.

Ferrer, de nacionalidad brasileña, fue fichada por los Tigres Femenil cuando se abrió la opción de firmar a jugadoras extranjeras, pero su paso por le futbol mexicano no fue tan destacado. tuvo minutos, pero no logró ganarse un lugar y en la mayoría de las ocasiones se quedaba en la banca por lo que fue negociada más tarde y no fue a cualquier liga, ya que tras su paso por México llegó a Estados Unidos.

Créditos: Twitter @TigresFemenil

En el país norteamericano fichó para Angel City FC de la National Women's Soccer League (NWSL), donde finalmente tampoco tuvo un desempeño destacado y ahora probará suerte en la Queens League donde de momento ya comenzaron con el pie izquierdo, pues Jijantas perdió por goleada de 4-0 ante Ultimate Móstoles.

Fuente: Tribuna