Ricardo La Volpe revela su once ideal de la Selección Mexicana y causa polémica por 2 jugadores

Ciudad de México.- Ricardo La Volpe fue técnico de la Selección Mexicana durante el proceso de clasificación al Mundial de Alemania 2006, periodo durante el cual dejó una grata imagen a la afición mexicana por su estilo de juego vistoso y sus participaciones en Copa Confederaciones, así como en la Copa del Mundo, por lo que cuando se habla del combinado mexicano es una de las figuras autorizadas para opinar.

En esta ocasión, La Volpe compartió el que considera el mejor once en la historia de la Selección Mexicana, mismo en el que incluyó a dos jugadores que durante su época como jugador y entrenador no fueron de su agrado y con los que tuvo problemas y rivalidad. Se trata de dos delanteros, el primero es Hugo Sánchez a quien el argentino colocó como centro delantero; sin embargo, no fue de su agrado cuando eran jugadores.

Desde entonces comenzó una rivalidad que siguió hasta cuando ambos se volvieron directores técnicos y era usual que no hablarán bien el uno del otro. Además, del 'pentapichichi' agregó a Cuauhtémoc Blanco, futbolista con el que tampoco se llevó bien desde que fue entrenador del América y durante el tiempo que coincidieron en la Liga MX y también lo demostró cuando no lo consideró como uno de los convocados para el Mundial cuando se encontraba en su mejor momento.

Créditos: Twitter @RicardoLaVolpeG

Estos dos jugadores no pasaron desapercibidos por los fans quienes le cuestionaron al entrenador su decisión, principalmente con Blanco a quien no consideró. Para elegir a su equipo ideal, La Volpe se decidió por un esquema 4-3-3 en donde en la portería colocó a Jorge Campos, quien es considerado el mejor portero mexicano de la historia según los diferentes rankings estadísticos y de Concacaf.

En la defensa consideró en la central a Rafael Márquez, multicampeón con el Barcelona y a Claudio Suárez, quien destacó en la década de los noventa y principios de los 2000. En la lateral derecha eligió a 'Nacho' Flores, mientras que en la izquierda colocó a Ramón Ramírez. Para el medio campo colocó a Edson Álvarez en el centro y acompañado de Benjamín Galindo y Tomás Boy como los organizadores de juego.

En la delantera, además de Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco sorprendió también al agregar a Hirving Lozano, campeón reciente con el Napoli, en una alineación que luce ofensiva. En redes sociales, causó todo tipo de comentarios, y algunos usuarios le dieron también algunas sugerencias sobre los jugadores que ellos habrían considerado.

Fuente: Tribuna