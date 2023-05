Revela 'Canelo' Álvarez el motivo por el que no noqueó a John Ryder en su pelea de regreso a México

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó al británico John Ryder luego de 12 rounds al imponerse por decisión unánime con lo que logró retener sus cuatro títulos en supermediano en una gran función que se vivió en Guadalajara y que marcó su regreso a México, tras varios años de ausencia; sin embargo, no dejó satisfechos a un sector de la fanaticada mexicana quienes esperaban un nocaut.

El boxeador mexicano había advertido en la conferencia de prensa que buscaría ganar por nocaut y parecía que eso iba a suceder la noche del sábado cuando desde los primeros rounds se vio a 'Canelo' imponer su estilo y hacerle daño a su rival logrando que sangrara rápidamente. Después alcanzó a conectar un buen golpe en el quinto round que llevó a Ryder a poner la rodilla en la lona por lo que hacía pensar en un nocaut.

Sin embargo eso no sucedió, tampoco en el octavo asalto cuando el tapatío conectó un derechazo en el rostro de John quien cayó a la lona y se levantó rápidamente. Fue en la conferencia posterior al combate donde 'Canelo' reconoció el nivel de su rival y reveló por qué no pudo noquearlo, asegurando que sus rivales siempre dan su mejor pelea cuando se enfrentan con él.

"Siempre he dicho que cuando pelean conmigo dan el cien por ciento y se vuelve complicado porque dan la pelea de su vida", afirmó Saúl Álvarez al finalizar la pelea y añadió que pese a sus esfuerzos no logró ganar por la vía del nocaut que hubiera significado el número 40 en su carrera. "Le pegué demasiado en la cabeza y no se caía", dijo el pugilista mexicano, quien también se llevó buenos golpes en el rostro.

John Ryder al final de cuentas pareció ser un buen rival para el peleador mexicano, quien además puso a prueba su resistencia. En este sentido, Ryder aceptó que nunca había recibido tanto daño como en la pelea contra el mexicano, quien le provocó una fractura de nariz que lo fue complicando a lo largo de la pelea desde los primeros rounds cuando recibió de lleno un gancho del mexicano por lo que le costó trabajo respirar.

“En todos los años que llevo boxeando, es la primera vez que me rompo la nariz. Fue algo nuevo. Regresé a mi esquina, (de repente) tenía una toalla en la cara, no podía respirar. Sentía que la sangre bajaba por mi garganta", dijo Ryder visiblemente herido tras la pelea en una entrevista para Matchroom Boxing.

