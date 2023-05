Santiago Giménez impone nuevo récord de goleo mexicano y supera a 'Chicharito' y Hugo Sánchez

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- El delantero mexicano Santiago Giménez sigue en gran momento en el futbol europeo y nuevamente apareció como goleador en la victoria de su equipo el Feyenoord por 0-2 ante el Excelsior con un doblete y con esto logró imponer una nueva marca de goleo para un jugador mexicano en su primera temporada en Europa con lo que deja atrás a Hugo Sánchez y Javier 'Chicharito' Hernández.

Luis García anotó 20 goles en su primer campaña con el Atlético de Madrid en la temporada 1992-1993, mientras que Javier 'Chicharito' Hernández hizo la misma cantidad en el Manchester United en la temporada 2010-2011, sus primeras temporadas en el futbol de Europa, misma cantidad que igualó Santiago Giménez y que ahora ya superó gracias a su doblete ante el Excelsior por lo que ahora llega a 22 goles e impone un nuevo récord.

Santiago Giménez suma 14 goles en la Eredivisie en donde le anotó a Emman, Sparta Rotterdam (en los dos partidos), Groningen, FC Twentw, Heerenveen, Fortuna Sittard, Volendam, Ajax, Waalwijk, Cambuur, Utrecht y el doblete al Excelsior. En la Copa de Países Bajos le anotó al Ajax, Heerenveen y Nec Nimega. Mientras que en la Europa League le marcó a Shakthar Donetsk, Lazio, Sturm Graz y un doblete a la Lazio.

Pero su cuenta no terminaría ahí, pues todavía le restan por jugar tres partidos en la Eredivisie, la única competencia en la que quedan con vida, y enfrentarán a Go Ahead Eagles, Emmen y Vitesse en sus últimos encuentros. Tras esto partidos Giménez podría dejar una nueva marca que no había sido alcanzada desde hace 12 años y que el 'Chaquito' ya pudo romper en una temporada de ensueño en el futbol europeo.

Este domingo los goles de Santiago Giménez llegaron al minuto ocho, cuando el mexicano remató de cabeza en la entrada del área chica, tras un centro preciso de Paixao con el que le cambió la trayectoria al portero. Después llegó su segundo tanto cuando Timber mandó un pase filtrado para el 'Chaquito' quien cruzó su remate de pierna izquierda y superó al portero rival para colocar el segundo tanto.

Fuente: Tribuna