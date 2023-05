Chivas: Portero europeo que interesa al 'Rebaño Sagrado' ya habría decidido jugar en la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Chivas está todavía en competencia en el Clausura 2023 y se prepara para su primer partido de Liguilla, desde que terminó el torneo regular trascendió que una de las posiciones que podría reforzar para la próxima temporada sería la portería por lo que comenzaron a sonar varios nombres como el de Carlos Acevedo quien sería el objetivo principal, pero su alto precio podría ser impedimento.

Fernando Hierro ya había comentado en una entrevista que sus próximos refuerzos podrían venir de Europa o Estados Unidos, precisamente por el alto costo que representaba el mercado nacional en cuanto a jugadores, también mencionó que buscarían jugadores jóvenes. En este sentido uno de los jugadores elegibles para jugar con Chivas parece ya haber dado el sí para jugar en la Liga MX el próximo semestre.

Óscar Whalley, portero del Lugo de la Segunda División de España, nacido en Zaragoza, pero de ascendencia mexicana es una de las opciones que se han manejado para Chivas y ahora parece que ya se habría decidido a jugar en México. Según información del periodista español Rubén Fernández, el portero eligió México para seguir su carrera; sin embargo, parece que no solo Chivas está interesado en sus servicios.

Créditos: La Liga

De acuerdo con dicha fuente el jugador ha disputado el interés de "muchos equipos" por lo que los rojiblancos tendrían competencia. Por otra parte, algo que habría convencido también al portero es la posibilidad de jugar en la selección de México. "El gran rendimiento de Óscar Whalley en las últimas dos temporadas con el conjunto lucense ha despertado el interés de muchos equipos. México puede ser un buen escaparate incluso de cara a una futura convocatoria con la 'Tricolor'", mencionó Fernández.

En la presente temporada, Whalley ha disputado 38 partidos y sumado en total tres mil 420 minutos durante los cuales ha recibido en total 51 goles y en 11 ocasiones ha mantenido su portería en cero. El jugador de 29 años cuenta con gran experiencia en Europa donde inicio en las inferiores del Zragoza, club con el que debutó y después pasó por el Huesca, Sporting de Gijón y Castellón en España.

Mientras que en Europa también ha jugado en el Aarhus de Dinamarca y el OFI Creta de Grecia. Con España ya fue convocado en una ocasión para integrar a la Selección Sub 21, pero no llegó a debutar. En el combinado mayor no ha jugado y es elegible para integrar a los combinados nacionales de España por nacimiento e Inglaterra y México por ascendencia.

Fuente: Tribuna, Twitter @Dorado_rf