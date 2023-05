Confirman fecha en que regresará Aaron Judge con los New York Yankees luego de superar su lesión

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los New York Yankees no están pasando por un buen momento ya que se encuentran en el fondo de la División Oeste de la Liga Americana. Además de esto perdieron por lesión a su capitán Aaron Judge quien presentó molestias tras deslizarse para tratar de robarse la base en el juego contra los Minnesota Twins a finales de abril por lo que un día después abandonó el juego contra Rangers y fue puesto en lista de lesionados.

Justo en el peor momento del equipo, Judge ya estará de regreso y será este martes cuando por fin pueda reaparecer de cara al segundo juego contra los Athletics. El fin de semana estuvo trabajando en su recuperación y ya está listo. Fue el propio Aaron quien confirmó que estará preparado para el juego y que se encuentra totalmente recuperado de su lesión por lo que será reactivado el día de mañana.

“Estoy listo para la acción. Me alegro de que ya eso (la lesión) está en el pasado y estoy listo para reintegrarme al equipo", mencionó Judge en palabras citadas por el portal de la MLB. El día de ayer perdieron ante los Rays por 8-7 en un gran juego donde los neoyorquinos no pudieron mantener la ventaja de seis carreras al inicio del juego, pero para el capitán del equipo no se hizo un mal trabajo en la serie y confía en mejorar.



"Incluso cuando perdimos la serie, jugamos muy bien y luchamos, fue toda la alineación. No veo la hora de unirme a los muchachos”, agregó 'El Juez'. El equipo de Nueva York se enfrentará en al conjunto de Oakland en una serie que comenzó este lunes. Para mañana será cuando Judge, quien ha hecho seis home run y ha remolcado 14 carreras, pueda reaparecer nuevamente en el diamante para dar la vuelta a la mala situación.

Este día, mañana martes y el miércoles enfrentan su serie ante Oakland Athletics, el jueves volverán a medirse a los Tampa Bay Rays en una semana ajetreada para ellos. El manager del equipo se mostró complacido por el regreso de su estrella. "Será divertido volver a escribir su nombre en la alineación", dijo Aaron Boone quien reconoció el papel que tiene sobre los demás jugadores. "Los muchachos lo miran; creo que hay un elemento intangible en él también", agregó.

