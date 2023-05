Héctor Herrera revela duro momento antes del éxito: "Estuve a punto de venir a EU como inmigrante"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Héctor Herrera es ya un futbolista consagrado que tuvo muchos éxitos en el futbol profesional y que todavía se mantiene en activo con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, pero en algún punto de su vida pudo haber acabado en ese país de una forma diferente y que es muy común para un gran número de mexicanos que buscan cambiar sus vidas.

A través de sus redes sociales, Herrera reveló que en algún punto de su vida estuvo a punto de ir a Estados Unidos como inmigrante para trabajar como albañil, situación que habría cambiado su vida por completo. "Mucha gente no lo sabe pero hace algunos años estuve a punto de venir a EUA como inmigrante a trabajar en la construcción", escribió Herrera que como muchos de sus compatriotas pensó en buscar un mejor lugar para trabajar.

Pero las cosas fueron distintas para Herrera que tuvo que comenzar su carrera de futbolista profesional desde las divisiones inferiores del futbol mexicano. Herrera, nacido en Baja California Sur, jugó con los Venados de La Magdalena Contreras y con el C. D. Cuautla en la Tercera División, así como con el Tampico Madero en la Segunda División antes de hacer su debut en la primera categoría con el Pachuca donde destacó por su calidad en el campo.

Créditos: Twitter HHerreramex

Esas cualidades lo llevaron a formar parte de la Selección Mexicana con quien participó en uno de los mayores éxitos futbolísticos. El mediocampista formó parte del equipo campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y se colgó la medalla de oro en un torneo donde tuvo buenas actuaciones y despertó el interés de varios equipos. Finalmente dio el saltó a Europa para fichar por el Porto donde cosechó grandes éxitos.

Ganó una liga, y dos supercopas como jugador de los Dragones para después pasar al Atlético de Madrid de España en donde ganó un título de Liga. Como seleccionado nacional participó en tres copas del mundo, dos Copas Confederaciones y una copa de Oro. En 2022 regresó al continente americano para jugar con el Houston Dynamo de Estados Unidos donde actualmente milita.

“Hoy me siento muy feliz porque a pesar de no estar en México me siento rodeado de mexicanos que como yo tuvimos que dejar nuestra tierra para luchar y salir adelante y soy muy afortunado de poder compartir muchas alegrías con ustedes", escribió el futbolista mexicano.

