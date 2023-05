Antonio Carbajal y el día que disputó la titularidad de la portería con José Alfredo Jiménez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exportero de la Selección Mexicana, Antonio Carbajal tuvo una vida llena de éxitos y también de grandes anécdotas, entre ellas aquella vez que disputó la titularidad con la leyenda de la música mexicana José Alfredo Jiménez. Ambas figuras del México del Siglo XX tuvieron la suerte de coincidir en un campo de futbol y también compartieron un el mismo sueño durante algún tiempo.

Y es que ambos jugaron en el equipo Oviedo, ambos en la posición de portero buscaron hacerse de la titularidad del equipo y también compartían el sueño de ser futbolistas profesionales y representar a la Selección Mexicana. “Cuando nos preguntaban los amigos, ambos respondíamos de la misma manera: ‘Queremos ser porteros de la Selección Mexicana y viajar por el mundo’. Aunque el chaparrito (José Alfredo Jiménez) luego contestaba: ‘También quiero ser cantante’”, dijo la Tota en una entrevista con AnimalMX.

Pero pronto las cualidades de Carbajal lo llevaron a sobresalir bajo los tres postes y en ese sentido opacó a José Alfredo, quien sorprendido por el gran talento del portero aceptó su derrota y se retiró del sueño de ser futbolista. “Él era portero y le encantaba la música, estábamos según él disputándonos el puesto, hasta que de plano me dijo: ‘Tú sí eres un portero y vas a triunfar’", contó Carbajal en una entrevista para TUDN.

Créditos: Internet

Pero de esa rivalidad deportiva surgió una gran amistad y la 'Tota' también l e expresó su reconocimiento como cantante por lo que lo animó a triunfar en ese campo. "Tú también, pero tú vas a ser el mejor compositor de música aquí en México”, le dijo el portero según lo que contó en dicha entrevista. Ninguno de los dos se equivocó, pues ambos sobresalieron en cada uno de sus campos y se convirtieron en los mejores del país en su momento.

¿Por qué le decían la 'Tota' a Antonio Carvajal?

Antonio Carbajal era conocido por su particular mote de la 'Tota', mismo que lo identificó toda su vida, pero pocos conocen el significado. Fue a través de una entrevista con el comunicador Javier Alarcón donde Carbajal reveló el origen de ese apodo, el cual le atribuye a su amigo de la infancia conocido como 'Cantinflas' Sánchez.

"Él (Sánchez) fue quien me puso la 'Tota'. Éramos chiquillos, niños entonces, que empezábamos a hablar 'Toto, tota, toto, Toño, tota' y la Tota se me quedó. Me gustó", platicó sobre el origen de su apodo. Así fue conocido y ese mote pronto se fue escuchando también en varias calles de México.

Fuente: Tribuna