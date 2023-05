Antonio 'Tota' Carbajal, el primer 'cinco copas' y el mejor portero de la Concacaf del Siglo XX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Antonio 'Tota' Carbajal nació un 7 de junio de 1929 en la Ciudad de México e inició su carrera como futbolista en 1942, en una época en la que el futbol todavía no era de carácter profesional en México. Su primer equipo fue el Real Oviedo, mismo que posteriormente se convirtió en el Real España club con el que debutó en 1948 ya en los primeros años del futbol profesional y en el que coincidió con otras figuras de ese tiempo como Isidro Lángara.

Pero en 1950 llegó a León y fue ahí donde comenzó verdaderamente a forjar su carrera como leyenda. Ahí permaneció hasta su retiro y tuvo la oportunidad de levantar dos títulos del futbol mexicano (1951-1052 y 1955-1956). Su pasó por los 'Panzas Verdes' le ayudó a ser considerado para la Selección Mexicana de Futbol con la que fue llamado a su primer Mundial en Brasil 1950 donde inició su historial mundialista.

En tierras sudamericanas fue parte de la inauguración del Mundial ante Brasil y fue titular ante Yugoslavia y Suiza. Cuatro años después fue convocado para la Copa del Mundo de 1954 en tierras suizas donde arrancó en el juego contra Francia y recibió tres goles, pero una lesión le hizo perderse el resto del torneo. En 1958 asistió a Suecia donde hizo historia con el 'Tri' al conseguir el primer punto en su historia.

Más tarde en el Mundial de 1962 celebró la primer victoria mexicana en una Copa del Mundo ante Checoslovaquia, selección que fue subcampeona. En esa edición también enfrentó a España que tenía entre sus filas a Paco Gento. En 1966 jugó su último Mundial, en el cual estaba contemplado como suplente y solo actuó en el último juego ante Uruguay. Eso fue suficiente para que alcanzará las cinco copas del mundo, siendo el primer jugador en conseguirlo.

Su récord se mantuvo vigente hasta que Lothar Mathaus lo alcanzó en 1998 y posteriormente se unieron jugadores como Gianluiggi Buffon, Rafael Márquez, Lionel Messi, Andrés Guardado. Tras su retiro deportivo comenzó como entrenador. Su primer equipo fue el León, al que dirigió en la temporada 69-70, pero no pudo ser campeón en las diferentes etapas en las que dirigió al club, pero su desempeño llamó la atención en otros clubes.

Unión de Curtidores lo hizo su estratega en la 74-75 y dio resultados sorprendentes y ganó el premio a mejor técnico aunque no ganó títulos. Más tarde dirigió a Atletas Campesinos en la Liguilla de 79-80 con los que consiguió el ascenso a Primera. En 1984 llegó a dirigir al Atlético Morelia, equipo con el que hizo historia durante su historia al clasificarlo a su primera Liguilla y siendo protagonista de aquella polémica final contra América. En el eterno debate sobre quién es el mejor portero mexicano de la historia, la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) lo consideró el mejor portero de la Concacaf en el Siglo XX.

Fuente: Tribuna