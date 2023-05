¿'Pocho' Guzmán si está vetado de la Selección Mexicana? Esto es lo que cree el futbolista de Chivas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Desde que estaba en Pachuca, Víctor 'Pocho' Guzmán demostró un nivel de juego destacado y ahora en Chivas se convirtió en el mejor jugador del equipo, capitán y es hasta goleador, pero no ha sido considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana ni por Gerardo Martino, en su momento, ni por Diego Cocca en los últimos partidos, por lo que el jugador no cree que exista una explicación futbolísticamente lógica respecto a su ausencia.

Ante esto, el jugador de las Chivas piensa que si está vetado de la Selección Mexicana. “Yo siento que sí, porque no hay otra explicación", reconoció durante una entrevista con la cadena FOX Sports. El veto podría deberse a un caso de doping del que salió positivo en el 2020, mismo que el provocó una suspensión y evitó que jugará con las Chivas que habían adquirido su carta, pero tras revelarse el caso su fichaje se cayó y regresó a Pachuca donde jugó tras cumplir su castigo.

"Si es por eso, reconozco que fue un error. Soy hombre y lo acepto", dijo Guzmán en la entrevista, pero también pidió que se le aclarará si es por eso ya que todavía mantiene la ilusión de ser convocado. "Estaría bien que me dijeran que no se me está llamando por eso. Escuché que es por gustos de posiciones, pero que sean claros. Al final es su decisión, yo respeto y seguiré haciendo lo mío en el campo. Me gustaría que me dijeran las razones, o se me mata la ilusión o sigo ilusionado”, expresó.

'Pocho' Guzmán rechazó ofertas del extranjero por Chivas

Víctor Guzmán y su gran paso con los Tuzos del Pachuca con quienes salió campeón, no pasó desapercibido para otros equipo, incluso del extranjero. En su momento se especuló con una oferta del futbol de Turquía, pero al parecer fueron más los clubes interesados y también hubo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, pero todas fueron rechazadas ya que el jugador expresó su intención por jugar en Chivas.

“Tenía otras ofertas incluso foráneas y de la MLS con poco más de dinero. Di lo mejor para que se pudiera hacer esto y también Chivas puso de su parte. Quería una revancha conmigo mismo, por eso le estoy echando ganas y dando lo mejor de mí”, mencionó el mediocampista mexicano que ahora quiere trascender en la Liguilla con las Chivas que esta semana jugarán con el Atlas en el Clásico Tapatío.

"Estamos mejor tan solo por la posición y porque futbolísticamente la calidad de nosotros nos da para estar en los primeros cuatro lugares y mucho más. Tenemos que pelear (por el título). Es algo que se puede decir, pero con nuestras actuaciones hacemos creer a la afición y nosotros mismos”, dijo Guzmán sobre su participación en la próxima Liguilla.

Fuente: Tribuna