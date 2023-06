Iga Swiatek vence a Munchova y defiende título en Roland Garros; es el cuarto Grand Slam en su carrera

Comparta este artículo

París, Francia.- La tenista polaca Iga Swiatek derrotó en la Final a la checa Karolina Munchova por parciales de 6-2, 5-7 y 6-4 con lo que ganó por segunda vez consecutiva el título de Roland Garros. Para la número uno del mundo significa el cuarto Grand Slam de su carrera, pues ha ganado el torneo francés en 2020, 2022 y ahora 2023, además del US Open del año pasado y con apenas 22 años que le auguran un futuro todavía más prometedor.

Swiatek es una de las pocas tenistas que ha logrado defender su título en Roland Garros y se une a una exclusiva lista en la que se encuentran Justin Henin, Steffi Graf, Mónica Seles, Chris Evert y Margaret Court. Además, es la campeona femenina más joven con cuatro títulos major desde Serena Williams en 2002 cuando tenía 20 años, según datos de ESPN Stats. Al final del encuentro celebró su triunfo en Francia.

"Los miembros de mi equipo son testigos de que, incluso desde que jugamos por primera vez, sabía que íbamos a jugar partidos difíciles, jugar estas finales porque realmente me impresionó la variedad (de Muchova) en la cancha. Realmente espero que tengamos muchas más finales", dijo Swiatek al final del encuentro donde resaltó también las dificultades de disputar un torneo como el de Roland Garros.

Créditos: Twitter @rolandgarros

"No es fácil estar de gira durante un par de semanas sin descansos, es difícil. Así que estoy muy feliz de que podamos sentirnos satisfechos en este momento y simplemente celebrar. Realmente no se trata de la actuación. Realmente me encanta estar aquí. Básicamente, es mi lugar favorito en la gira... Fue tan ruidoso hoy y las semifinales, increíbles", mencionó para los medios oficiales del torneo donde defendió su título.

Karolina Munchova había llegado al enfrentamiento final con grandes expectativas luego de hechar a varias tenistas por encima de su ranking, incluyendo a la bielorrusa Aryna Sabalenka, favorita en las semifinales, y que no pudo con la tenista checa. Pero en el partido final fue diferente con diversos factores propios de un partido como este, Swiatek sacó a relucir su calidad y demostró por qué es actualmente la mejor del ranking.

Fuente: Tribuna