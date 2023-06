Irene Aldana la peleadora que rompió estigmas y ahora va por el cuarto título de UFC para México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irene Aldana buscará hacer historia para México esta noche cuando enfrente a la campeona de Peso Gallo Amanda Nunes por el campeonato de esa división en la Ultimate Fighting Championship (UFC) en una pelea que se antoja complicada, pero donde buscará darle a México su cuarto título de la empresa de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo y unirse así a Brandon Moreno, Alexa Grasso y 'Pantera' Rodríguez.

Y aunque Irene tiene un gran reto, ya ha superado otros más, incluso para entrar a este deporte, pues tuvo que luchar contra los estigmas que se le fueron presentando, tanto por que se consideraba que ya era muy grande para entrar a este deporte (debuto a los 25 años), como por quienes veían que una disciplina tan ruda no era propia de una mujer, por lo que ahora disfruta de ir abriendo camino para las peleadoras.

En una entrevista con el diario El Universal, Aldana reconoció que se siente bien por formar parte del crecimiento de las mujeres. "Siento muy bonito ser parte de esa evolución en la mujer. Muchas veces, tenemos la idea de que las mujeres deben estar en la casa o que, si se encuentra en un deporte como el mío, pierde su femineidad, y no es cierto. Me gusta aportar confianza a las mujeres", dijo la mexicana, quein recordó que no era bien visto que se practicara este deporte.

"Al principio, no era muy bien visto que una mujer se encuentre en el deporte. Todavía, muchas personas en México no lo aceptan, pero hemos abierto camino, tanto Alexa Grasso como yo, para que sea más aceptado. Ahorita, cada vez más personas nos apoyan, la gente se informa y se enamora del deporte", comentó.

¿Cuál es el récord de Irene Aldana contra peleadoras brasileñas?

El récord profesional de Aldana es de 14 victorias (8 por la vía del nocaut) y seis derrotas. De las 20 ha enfrentado en cinco ocasiones a peleadoras brasileñas. Venció a Ketlen Vieira, Vanessa Melo, Bethe Correia Talita Bernardo y solo ha perdido con Larissa Pacheco en una pelea efectuada en el 2013 por un título de la compañía Jungle Fight. Nunes, campeona de UFC será la sexta contrincante carioca en su carrera.

¿A qué hora y donde ver Irene Aldana vs Amanda Nunes?

Irene Aldana se enfrentará a la campeona brasileña Amanda Nunes en la pelea coestelar de UFC 289 que se realizará en Vancouver, Canadá en una pelea en la que estará en disputa el título de peso gallo de la compañía. La pelea será este sábado 10 de junio y la función completa comenzará a las 17:00 horas, pero la pelea de la mexicana será cerca de las 22:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá disfrutar a través de la señal de paga de FOX Sports Premium.

