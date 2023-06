MLB: Malas noticias para Julio Urías y los Dodgers, ¿Por qué no regresará todavía el mexicano?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Julio Urías no ha tenido el comienzo que esperaba en este nueva temporada de la Major League Baseball (MLB), en donde fue elegido para el oppening day, pero sus salidas posteriores han resultado contrastantes, además que las lesiones no le han permitido rendir, pues una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda lo mantiene fuera de actividad desde el 19 de mayo cuando Los Angeles Dodgers informaron que sería movido a la lista de lesionados por 15 días.

Pero esos 15 días han aumentado de manera significativa y su regreso se ha retrasado. En principio se esperaba que ya estuviera listo para el fin de semana pasado en la serie ante los New York Yankees, pero no lo logró. Después se consideró una nueva fecha de regreso y que sería este fin de semana ante los Philadelphia Phillies cuyo último juego es mañana 11 de junio, pero tampoco será así, pues todavía no se siente recuperado.

Tras una sesión del bullpen, el manager Dave Roberts declaró que el mexicano todavía no se sentía en condiciones de lanzar, según reportó el portal de la MLB. Por lo tanto seguirá fuera de actividad. El problema es que ahora no existe una fecha estimada de regreso, incluso Roberts considera la posibilidad de que necesite de una asignación de rehabilitación debido a que tendrá más de un mes sin jugar en Grandes Ligas.

Créditos: MLB

Urías tiene actualmente un récord de cinco ganados y cuatro perdidos, con 53 ponches y un porcentaje de carreras limpias de 4.39. En su última apertura, la cual fue contra los St. Louis Cardinals, el mexicano permitió seis carreras y cuatro home run en tres entradas completas lo que significó un récord negativo en la estadística de la organización angelina, pues fue la segunda ocasión en la historia que sucedió.

Dodgers deja en blanco a Phillies

Los Angeles Dodgers se impusieron con claridad a los Philladelphia Phillies a quienes vencieron con un contundente 9-0. El novato Bobby Miller ganó su tercer juego, en el que permitió tres hits en seis entradas y ponchó a siete con loq ue hizo historia al unirse a Kenta Maeda como los únicos lanzadores de los Dodgers desde al menos 1901 en lanzar cinco o más entradas y permitir una carrera o ninguna en sus primeras cuatro apariciones, según datos de AP.

Mientras que con la derrota cargó Aaron Nola y el salvamento fue para André Jackson. JD Martínez destacó con un home run de tres carreras, David Peralta conectó cuadrangular, doblete y empujó una carrera. Mookie Betts pegó un par de hits y contribuyó con dos carreras impulsadas. Mañana se jugará el útlimo juego de la serie.

Fuente. Tribuna