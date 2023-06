Las polémicas y logros de Silvio Berlusconi en su paso por el Milan y Monza en el futbol italiano

Comparta este artículo

Milán, Italia.- El exprimer ministro de Italia, Silvio Berlusconi falleció este lunes 12 de junio a los 86 años de edad a causa de una leucemia crónica que padecía desde hace varios años. El también empresario fue ingresado al Hospital San Rafael desde la semana pasada y donde permaneció hasta su muerte, la cual ha resonado en todo el mundo y en diferentes ámbitos como el político y también en el futbol desde donde llegaron las primeras reacciones.

"El AC Milán, profundamente entristecido, lamenta el fallecimiento del inolvidable Silvio Berlusconi y abraza con afecto a su familia, colaboradores y amigos más cercanos. 'Mañana soñaremos con otras metas, inventaremos otros desafíos, buscaremos otras victorias. Que les valga la pena darse cuenta de lo que hay de bueno, fuerte y verdadero en nosotros, en todos los que hemos tenido esta aventura de entrelazar nuestras vidas con un sueño llamado Milán'. Gracias presidente, siempre con nosotros", escribieron en el cuadro rossoneri.

Silvio Berlusconi fue tres veces primer ministro, también fue senador, eurodiputado, magnate de los medios de comunicación y presidente de dos clubes de futbol: el Milan y el Monza. En el balompié italiano tuvo diversos logros y también protagonizó algunas polémicas, características de su vida privada. Su primera incursión en el futbol fue precisamente con el equipo rossoneri y con el que desde luego es más recordado.

Créditos: Twitter @acmilan

Fue presidente del Milan por 31 años en los que el equipo logró 29 títulos. El primero fue la liga en la temporada 1987-88, en total logró ocho ligas italianas, una Coppa Italia, siete Supercopas de Italia, cinco Champions League, cinco Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales y un Mundial de Clubes en el 2007. Su gestión al frente del equipo dividió a los fanáticos, pues algunos creían que ayudaba al club, pero otros cuestionaban sus decisiones y formas de presidir.

Una de sus polémicas en el club rossonero fue cuando regaño en público a sus jugadores al señalar que no les pagaría si no ganaban, pues los patrocinadores no aportarían dinero al club. "No podemos seguir haciendo un papel así, esos señores (los patrocinadores) son los que nos dan el dinero, y me acaban de comunicar que si siguen jugando así no nos darán nada más. En ese caso no seré yo quién les pague", mencionó en esa ocasión.

Tras un largo tiempo vendió las acciones del Milan a un grupo de inversores asiáticos, pero no pudo despegarse del futbol y en sus últimos años se convirtió en propietario del Monza de la Segunda División. Ahí siguieron las polémicas, como aquella en la que prometió prostitutas si ganaban a un club grande. "Hemos encontrado un entrenador bueno, amable y capaz de estimular a nuestros chicos. Yo también he dado un extra de motivación a los jugadores y les he dicho que si ganamos al Milan, a la Juve… a uno de estos clubes grandes, les mando un autobús lleno de prostitutas al vestuario"

Fuente. Tribuna