PSG buscaría vender a Kylian Mbappé tras negativa a renovar su contrato, ¿apunta al Real Madrid?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El proyecto del París Saint Germain (PSG) luce cada vez menos sólido, pues a la reciente salida de varios de sus futbolistas, se le suma la posibilidad de perder a su estrella más importante, pues Kylian Mbappé ya habría comunicado al club sus intenciones de no hacer efectiva la cláusula de renovación de su contrato hasta el 2025, por lo que el próximo año quedaría libre para fichar por cualquiera.

De acuerdo con información del diario L'Equipé, Mbappé habría comunicado por escrito sus intenciones de no tomar la cláusula de renovación que lo ligaría al club por un año más, es decir hasta el 2025, algo que habría puesto en apuros al PSG, que según el medio francés está "sorprendido" y ha mostrado "incomprensión" por la decisión de su futbolista que los deja metidos en un gran problema económico también.

Debido a que no renovaría su contrato expiraría entonces en el verano de 2024 y por lo tanto, según las reglas de FIFA, podría comenzar a negociar con cualquier otro club a partir de enero. Mbappé saldría del PSG como jugador libre y no le redituaría ningún beneficio económico al equipo que buscaría venderlo antes de lo esperado, pero con todo lo que se sabe ahora le resultará muy complicado.

Créditos: PSG

El delantero tiene una cláusula de rescisión de contrato de 400 millones de euros, cifra casi imposible de pagar para los clubes europeos actualmente. Además, de que cualquier candidato, tiene la posibilidad de comunicarse con el jugador directamente en enero sin pagar cantidades más allá de sus sueldo. Ahora todo parece apuntar al Real Madrid de España, club que desde hace tiempo se ha planteado su fichaje.

El club merengue podría contratarlo sin costo excesivo, pues anteriormente ya había expresado su intención de no firmarlo hasta al menos la próxima temporada. Kylian había dicho en la pasada gala de premios de la unión d e futbolistas de Francia que permanecería el próximo año en París, pero no dijo nada más allá de ese lapso. "Aún me queda un año de contrato, estaré aquí la próxima temporada", había dicho.

También había hecho manifiesta su intención de ganar la Champions League con el PSG, trofeo que se le ha negado desde su llegada. La última temporada fue decepcionante para el club que solo pudo ganar la Ligue 1 y quedó eliminado del torneo europeo, así como del torneo de copa local. Esto provocó un periodo de disgusto entre los aficionados que reclamaron por los resultados no obtenidos.

Fuente: Tribuna