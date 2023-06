¿Quiénes son Oscar Whalley y Ricardo Marín, los nuevos refuerzos de Chivas para el Apertura 2023?

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Luego de varios rumores que colocaban a ambos jugadores en las filas de las Chivas, el propio club hizo oficial la llegada del portero Oscar Whalley y del delantero Ricardo Marín como sus nuevos refuerzos para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Los dos elementos se presentaron por la mañana para presentar los exámenes médicos y fue la tarde de este lunes que por fin los anunciaron.

"Ya eres parte del Rebaño Oscar. Juntos vamos a resguardar el arco más querido de México", escribió el equipo tapatío en sus redes sociales sobre el portero. Mientras que para Marín anunciaron: "Bienvenido al Guadalajara Ricardo Marín, creemos en ti y en tu talento para sumar a las Chivas de Hierro". Los dos jugadores ya se pondrán a disposición del entrenador Veljko Paunovic para iniciar la pretemporada.

¿Quién es Oscar Whalley?

Oscar Whalley es un portero que militó esta temporada en el Deportivo Lugo de la Segunda División de España. Nacido en Zaragoza, pero de ascendencia mexicana competirá el puesto con 'Wacho' Giménez. En su última temporada en Europa disputó 38 partidos y sumó en total tres mil 420 minutos durante los recibió en total 51 goles y en 11 ocasiones mantuvo su portería en cero. El jugador de 29 años cuenta con experiencia en el Zaragoza, club con el que debutó.

Después pasó por el Huesca, Sporting de Gijón y Castellón en España. Mientras que en Europa también ha jugado en el Aarhus de Dinamarca y el OFI Creta de Grecia. Con España ya fue convocado en una ocasión para integrar a la Selección Sub 21, pero no llegó a debutar. En el combinado mayor no ha jugado y es elegible para integrar a los combinados nacionales de España por nacimiento e Inglaterra y México por ascendencia

¿Quién es Ricardo Marín?

Ricardo Marín nació en Ciudad de México en 1998 y juega como delantero, posición que ha sido una de las necesidades a cubrir por parte del Guadalajara. El atacante capitalino viene de disputar el último torneo con el Celaya de la Liga de Expansión MX donde fue campeón de goleo individual con 10 goles en mil 401 minutos disputados. Entre sus cualidades, el club destacó que se trata de un delantero que puede desempeñarse en punta o como segundo atacante.

Es considerado como un gran finalizador de cabeza o con ambas piernas. Aunque por otra parte hay una situación que podría incomodar a los fanáticos rojiblancos, pues es un futbolista con pasado en el América. Solo ha jugado en México donde ya tienen una gran experiencia y además de las Águilas también ha militado en clubes como Necaxa y Mazatlán.

Fuente. Tribuna